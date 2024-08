Oggi Madonna compie 66 anni, la popstar visiterà Pompei, tutto è pronto

Conto alla rovescia per la visita della popstar Madonna, attesa questa sera al Parco archeologico di Pompei nel giorno del suo 66esimo compleanno. La cantante è in città da giovedì e nell'area antistante gli Scavi si parla di quello che potrebbe essere l'itinerario che resta top secret. Così quello che farà in giornata l'artista internazionale che è accompagnata da una ristretta cerchia di amici.





Una visita privata

Quella che madonna effettuerà in serata sarà una visita privata agli Scavi di Pompei in forma privata, come è stato confermato dal prefetto di Napoli Michele di Bari al termine della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuta martedì. Ad accogliere Madonna agli Scavi di Pompei sarà il direttore del Parco Gabriel Zuchtriegel. Sarà una visita con misure di sicurezza al massimo. é stata invece smentita la notizia di un party per il 66esimo compleanno della cantante proprio all'interno dell'area degli Scavi. Nei giorni scorsi era circolata la notizia di una festa con 500 invitati vip per il suo compleanno all'interno degli Scavi.





Madonna è da giovedì in Italia

La popstar, in compagnia del fidanzato Akeem Morris, è sbarcata mercoledì pomeriggio proveniente da Portofino con volo privato all'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi, quindi con un van ha lasciato lo scalo. Oggi è prevista la visita a Pompei. nessuno però esclude che Madonna possa visitare anche alcune località della Costiera.





L'emozione del Sindaco

"Sono orgoglioso, lo dico con grande piacere, del fatto che abbiamo creato un clima di accoglienza a Pompei" ha detto il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio all'ANSA. La città è famosa nel mondo per il Santuario e gli Scavi che restituiscono nuove scoperte, da ultimo una necropoli nell'area interessata dai lavori della Circumvesuviana: "In questi ultimi due anni siamo stati un po' sulla cresta dell'onda addirittura mondiale " ha aggiunto il primo cittadino "e questo, credo, abbia determinato la scelta non solo di Madonna ma anche di qualcun altro di tornare a Pompei".