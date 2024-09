Oggi, martedì 20 agosto apre i battenti il Meeting di Rimini, ricco parterre politico

Tutto è pronto per la 45esima edizione del Meeting per l'Amicizia tra i popoli di Rimini. Oggi si apre una edizione che prevede sei giorni di convegni, saranno 140 in tutto, e la presenza di 450 relatori. Rimini apre le porte alla comunità di Comunione e Liberazione che si prepara alla ricerca dell'essenziale, come dice il titolo scelto per l’edizione 2024.





Diverse le presenze

La città dell’Adriatico si prepara a ricevere relatori da ogni parte del mondo. Sui palchi della Fiera si alterneranno diversi ministri, ma anche presidenti di Regione e leader di partito. Al Meeting di Rimini Non mancheranno scrittori, artisti, portavoce di diverse fedi religiose, manager e rappresentanti del mondo delle associazioni.





Il messaggio del Papa

Puntuale con l’inizio del Meeting, arriva il messaggio di Papa Francesco. “Puntare all'essenziale ci aiuta a prendere in mano la nostra vita e a farne uno strumento di amore, di misericordia e di compassione”, il Pontefice esorta anche “tutti a diventare protagonisti responsabili del cambiamento”, affinché “l'intero pianeta diventi tempio di fraternità”.





Il tema della pace

Al centro dei dibattiti del Meeting ci sarà il tema della Pace e del dialogo. Si ragionerà di Israele e Palestina in vari momenti, e soprattutto nel dialogo tra il segretario generale della Lega Musulmana Mondiale e il presidente della Cei Matteo Maria Zuppi. La Terra Santa sarà anche tema dello spettacolo inaugurale, ispirato alle opere dello scrittore francese Eric-Emmanuel Schmitt, presente per l'occasione. Il conflitto russo-ucraino sarà invece al centro dell'incontro con il premio Nobel per la Pace 2022 Oleksandra Matvijcuk.





La politica italiana

Con il Meeting di Rimini si apre di fatto la stagione politica italiana. Diversi i protagonisti che saranno presenti al Meeting. Non ci sarà la premier Giorgia Meloni, anche se le sorprese non sono escluse. Hanno assicurato la loro presenza i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Ma non solo. Si confronteranno sulle riforme, sulla manovra e sui temi caldi in Ue i capigruppo in Parlamento e gli europarlamentari dei vari partiti. Ci saranno i ministri, dell’Economia, Giancarlo Giorgetti e il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto.





Oltre la politica

Al Meeting di Rimini che comincia oggi sono previsti anche 18 spettacoli e sedici le mostre, tra cui spicca quella dedicata ad Alcide De Gasperi in occasione dei 70 anni dalla sua scomparsa. Inoltre cinque affermati artisti riminesi sosterranno la kermesse esponendo le loro opere.