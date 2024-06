Oktagon Tsunami torna a Roma: sale l'attesa per i campioni mondiali della Kickboxing

Uno show internazionale, l'evento più importante del fighting italiano: Oktagon Tsunami torna a Roma, per la sua ventisettesima edizione. Appuntamento sabato 29 giugno al Palazzetto dello Sport di Roma. Focus sulla Kickboxing, ma senza dimenticare le Mixed Artial Marts. Madrina dell'evento, la conduttrice Eleonora Daniele.





LE SFIDE PIÙ ATTESE

Sul ring 34 atleti - di cui 22 italiani, con 17 sfide, 10 Paesi rappresentati, 3 titoli mondiali ISKA (Match più atteso quello che vedrà protagonista il campione romano Mattia Faraoni, detentore della cintura nella categoria pesi massimi, opposto al romeno Danut Hurduc, chiamato anche. Un incontro che si preannuncia bollente: Faraoni infatti cercherà di difendere il titolo iridato in una sfida al meglio dei 5 round, da 3 minuti ciascuno. Altri due mondiali Iska (specialità K1) saranno quello tra Rudi Mendes e Petrisor Alin Calin nella categoria di peso fino a 70 kg, e quello tra Paolo Cannito e Hamada Azmani nella categoria fino a 57 kg. Grande attesa anche per Roberto Oliva,, astro nascente della kickboxing italiana, che sfiderà Aito Kanda, arrivato dal Giappone come Aito Suenaga. Nel femminile, occhi puntati sulla valdostana Martine Michieletto che affronterà l'atleta della nazionale francese Eva Guillot. Solo alcuni dei match di un programma ricchissimo.





I VALORI DELLO SPORT

Un evento importante anche per veicolare i valori dello sport tra i più giovani. Un percorso iniziato nei mesi scorsi, con Mattia Faraoni impegnato in un tour nelle scuole della Capitale per confrontarsi con i ragazzi. Al centro la lotta alla violenza, in tutte le sue forme. Lo sport infatti è dedizione, sacrificio, disciplina ma anche rispetto dell'avversario. Il torneo vede anche la collaborazione con l'associazione italiana. L'Assessorato allo Sport della Regione Lazio e del Comune di Roma hanno dato il loro patrocinio. Ed essere presenti a Roma, dopo tanti anni, è importantissimo. A spiegarlo è stato il presidente diCarlo Di Blasi, ideatore di Oktagon: "E il pubblico si prepara già ad accogliere i campioni. RTL 102.5 è radio partner.