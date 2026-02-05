Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: l’apertura dei giochi tra musica e Made in Italy

05 febbraio 2026, ore 18:00
Alla cerimonia prenderà parte tra gli altri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella; l’inno dei giochi sarà cantato da Laura Pausini
Domani sera, venerdì 6 febbraio, si terrà la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 al San Siro Olympic Stadium. È prevista la presenza di oltre diecimila invitati tra atleti e personalità. Sarà la prima cerimonia di un’olimpiade della storia a essere “diffusa” ovvero ad aver luogo in diverse località: Milano, Cortina, Livigno e Predazzo.
La bandiera olimpica
Un momento chiave della cerimonia sarà l’ingresso della bandiera olimpica. Otto personalità scelte dal Comitato Olimpico Internazionale e dalla Fondazione Milano Cortina 2026 avranno l’onore di portare la bandiera. Si tratta di campioni sportivi è personalità che rispecchiano valori sociali e culturali. Tra loro il maratoneta Eliud Kipchoge, la ginnasta brasiliana Rebeca Andrade e Cindy Ngamba, pugile del Refugee Olympic Team e prima atleta rifugiata a conquistare una medaglia olimpica. Si aprirà anche uno spazio all’impegno civile e artistico con lo scrittore e attivista Nicolò Govoni, il diplomatico Filippo Grandi, l’ex sindaco di Hiroshima Tadatoshi Akiba, la poetessa e artista Maryam Bukar Hassan e l’atleta tongano Pita Taufatofua, simbolo pop e attivista umanitario.
La cerimonia
In attesa della cerimonia a scaldare il pubblico ci saranno l’ex vj Marco Maccarini e la comica Brenda Londigiani. La cerimonia partirà con il volo di Icaro, due ballerini vestiti di bianco insieme a comparse vestiti di nero balleranno sulle sinfonie classiche di Verdi, Rossini e Puccini riadattate al pubblico più giovane. La serata prevede anche un omaggio di Raffaellà Carra con un remix delle sue canzoni insieme a