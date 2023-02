Olly a RTL 102.5: "Lorella Cuccarini è stata super disponibile, ha capito tante cose di me"

Ieri sera Olly si è esibito per la prima volta in carriera al teatro Ariston con il brano ‘Polvere’. Olly è uno dei sei cantanti provenienti da Sanremo Giovani e si è subito distinto per la sua capacità di stare sul palco: «Il mio brano e il mio mood mi aiutano nell’esibizione. Sono preso bene, qui per essere me stesso», dichiara Olly a RTL 102.5. «Stasera faccio festa con i miei amici e mi rilasso. Voglio portare la mia performance ad un livello maggiore e mi preparo per la cover di venerdì, bisogna essere performanti», continua.





Durante la puntata delle cover di venerdì Olly canterà ‘La notte vola’ con Lorella Cuccarini: «Sono andato in studio e il mio produttore mi ha fatto sentire il ritornello di questo brano iconico e ho pensato di rifarlo. L’ho stravolto e ho scritto le mie storie. Lorella è stata super disponibile, ha capito tante cose di me. Mi hanno fatto vedere una coreografia con Elena D’Amario e ho detto “voglio farlo anche io”»





A RTL 120.5 Olly svela anche come nasce l’idea del videoclip: «Per il videoclip abbiamo ripreso il testo e l’idea dello scatolone, per rappresentare me giocattolo dentro questa scatola con la voglia di uscire. Poi c’è questo finale aperto, non si capisce se esco o rimango dentro. Questa è un po’ la mia condizione, non so se voglio togliermi la polvere di dosso o tenermela», conclude.