Omicidio ad Anzio, vicino Roma. Ventiseienne ucciso a coltellate tra i locali della riviera, si cerca l'assassino

Una lite per futili motivi terminata in tragedia. Sul litorale di Anzio, la scorsa notte, il ventiseienne Leonardo Muratovic ha perso la vita dopo essere stato colpito da alcune coltellate. Il fatto è avvenuto sulla riviera Mallozzi di Ponente, nel pieno centro della movida di Anzio. Il ragazzo è deceduto sull’ambulanza del 118 che lo stava trasportando all’ospedale della cittadina costiera, al momento dei soccorsi la situazione era già gravissima e le ferite avevano provocato la perdita di molto sangue. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di Anzio e della Squadra mobile e la Scientifica che ha effettuato dei rilievi nel presunto luogo dell’aggressione, col sequestro del locale in cui è iniziata la lite che ha poi portato all’omicidio. Si cerca anche con le telecamere di sicurezza cosa sia accaduto alle 2 circa mentre nella zona c’erano tantissimi ragazzi fuori e dentro i locali notturni.





IL PADRE DEL RAGAZZO ACCOLTELLA DUE BUTTAFUORI

La vicenda purtroppo non finisce qui. Gli agenti del commissariato di Anzio infatti hanno fermato il padre del 26enne Leonardo Muratovic, dopo che l’uomo si era scagliato con un coltello, contro due buttafuori che lavorano nel locale in cui il figlio ha perso la vita. L'uomo era convito che i due fossero in qualche modo responsabili della morte del ragazzo, per non aver gestito la rissa evitando conseguenze. I due, che sono stati trasportati in ospedale, erano stati convocati in commissariato per essere ascoltati come testimoni per ricostruire quanto accaduto sulla riviera Mallozzi. Entrambi i buttafuori non sarebbero in pericolo di vita: uno è stato ferito lievemente, il più grave è stato trasportato in ospedale e operato, ma anche le sue condizioni non desterebbero, al momento, preoccupazione.





CHI ERA LEONARDO MURATOVIC

Leonardo era di origini croate, viveva ad Aprilia ed era pugile dall’età di 14 anni. Come testimonia anche il suo profilo Facebook amava follemente questo sport, e sono tantissimi i messaggi che amici e conoscenti stanno scrivendo nelle ultime ore. Appena 17enne, intervistato da una rivista specializzata, diceva: "A me il pugilato piaceva fin da quando avevo 10 anni. Mio padre frenava un po’ perché ero troppo piccolo ancora, ma a 14 anni ho disputato il primo match". Intanto, anche la Federazione Pugilistica italiana ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un messaggio di cordoglio dedicato alla vittima: "Ciao Leonardo. Rip Campione".