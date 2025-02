Open d'Italia, il calciobalilla torna protagonista tra sport, inclusione e tradizione a Pieve di Fissiraga

Il calciobalilla, sport simbolo di tradizione e passione, è pronto a vivere una nuova entusiasmante edizione degli Open d’Italia, evento tricolore promosso dalla Figest (Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali), disciplina sportiva riconosciuta dal Coni. L’atteso appuntamento si terrà da giovedì 20 a domenica 23 febbraio presso il Centro Polivalente di Pieve Fissiraga, in provincia di Lodi, e coinvolgerà più di 250 atleti provenienti da tutta Italia.





QUATTRO GIORNI DI SPORT ED EMOZIONI

Quattro giorni di sport e aggregazione, con competizioni che spaziano tra diverse categorie, dalla Pro alla Semi Pro, dall’Amatori al Femminile, fino ai Veterani, Under 19 e Doppio con Veterano. Il torneo promette di essere una vera e propria festa del calciobalilla, capace di richiamare appassionati e curiosi da ogni angolo della penisola. Le sfide, che si svolgeranno nelle giornate di sabato e domenica, sono destinate a regalare spettacolo e adrenalina. Ogni categoria avrà il proprio campione, ma l’evento si caratterizzerà anche per il forte spirito di comunità che da sempre accompagna questo sport.





A INAUGURARE LA MANIFESTAZIONE IL "QUADRANGOLARE DEL LODIGIANO"

L’inaugurazione della manifestazione avverrà giovedì 20 febbraio, alle 19:30, con il “Quadrangolare del Lodigiano”, un torneo speciale riservato a istituzioni e partner del progetto. Questo evento, unico nel suo genere, si terrà su un maxi calciobalilla da 11 contro 11 giocatori, offrendo un’esperienza spettacolare e coinvolgente. Sarà un’opportunità imperdibile per vivere il calciobalilla in una versione decisamente innovativa e di grande impatto visivo.





GIOVANI E INCLUSIVITÀ

Venerdì 21 febbraio, invece, l’attenzione si sposterà sugli studenti degli Istituti Comprensivi del territorio. L’obiettivo sarà quello di avvicinare le nuove generazioni alla tradizione del calciobalilla, offrendo loro attività formative che ne racconteranno la storia e i valori. In particolare, verrà data grande rilevanza all’inclusività, coinvolgendo attivamente ragazzi e ragazze, e permettendo loro di partecipare a momenti di gioco e di apprendimento. Nel corso della serata, a partire dalle 20:30, si terranno anche i tornei Doppio Misto Ganci e Exclusive Ganci, seguiti dalle premiazioni.





IL GRAN FINALE E LE GARE AGONISTICHE

Sabato 22 e domenica 23 febbraio saranno le giornate clou della manifestazione, con le eliminatorie e le finali che determineranno i vincitori nelle varie categorie. Il clima di competizione sarà alle stelle, con atleti di ogni livello pronti a dare il massimo per conquistare il podio. L’evento si concluderà domenica alle 19 con la cerimonia di premiazione, che celebrerà i trionfatori dell’edizione 2025 degli Open d’Italia.





LE PAROLE DI NICOLA COLACICCO

"Questo evento – ha dichiarato Nicola Colacicco, responsabile del settore calciobalilla Figest – non è solo un’occasione di competizione sportiva, ma anche di aggregazione e di promozione del nostro gioco tradizionale. La bellezza di questa manifestazione risiede non solo nelle gare, ma anche nel valore che trasmette: quello della comunità, della passione per uno sport che ci accomuna da generazioni. In particolare, vogliamo dare un forte segnale ai giovani, coinvolgendoli nelle attività formative e sensibilizzandoli sull’importanza dell’inclusività. Il calciobalilla è uno sport che, da sempre, è in grado di unire le persone, e quest’edizione degli Open d’Italia è l’occasione giusta per farlo conoscere ancora di più. Siamo entusiasti di vedere come atleti, appassionati e istituzioni siano coinvolti in questo grande appuntamento, che conferma la vitalità e la crescita del nostro movimento".