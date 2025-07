Orrore senza fine a Gaza, decine di morti nei raid israeliani, nelle ultime ore, e l'Onu avverte: aiuti non bastano

A Gaza si continua a morire di fame, l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari ha affermato che gli aiuti distribuiti alla popolazione civile sono lontani dall'essere sufficienti, per soddisfare le esigenze di chi cerca di sopravvivere nella Striscia. Dopo quattro giorni di 'pause tattiche' israeliane, si sono verificati decessi per fame e malnutrizione, così come tra le persone in cerca di aiuto. Fonti mediche nella Striscia di Gaza. Ma è anche il fuoco dell’esercito israeliano a uccidere: almeno 27 palestinesi sono stati uccisi dall'alba di oggi in seguito agli attacchi nella Striscia. 101, nelle ultime 24 ore.

Arrivato a Gerusalemme l'inviato di Trump, Steve Witkoff

Il negoziatore per la Casa Bianca è a Gerusalemme per incontrare il primo ministro Benyamin Netanyahu. Decine di madri e familiari degli ostaggi hanno manifestato stamattina, portando un cartello con la scritta "una madre non si arrenderà mai".Al momento l'ufficio del primo ministro non ha diffuso ulteriori dettagli della visita di Witkoff, ma secondo indiscrezioni dei media israeliani, l'inviato della Casa Bianca dovrebbe anche recarsi brevemente nella Striscia presso i centri di distribuzione degli aiuti umanitari gestiti dall'americana Gaza humanitarian foundation. Witkoff è già stato nell'enclave a fine gennaio, visitando la zona del corridoio Netzarim. Hamas ha annunciato che non riprenderà i negoziati con Israele fino a che non cesserà la crisi umanitaria

Il Canada vuole riconoscere lo Stato palestinese: le minacce di Trump, trattative sui dazi difficili

E' sempre molto vivo il dibattito sul riconoscimento dello Stato di Palestina. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha minacciato il Canada che ha annunciato di aver deciso per il riconoscimento. Se avverrà, ha detto il presidente, rivedremo le tariffe commerciali contro di voi . Il ministro degli esteri italiano e vice premier Antonio Tajani ha annunciato che 50 palestinesi arriveranno in Italia entro metà agosto, la sofferenza dei palestinesi è insostenibile, ha detto Tajani.