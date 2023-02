Ovazione per i Depeche Mode superospiti al Festival di Sanremo

Attesi come superospiti di questa 73 esima edizione del Festival di Sanremo, i Depeche Mode si sono esibiti sul palco del teatro Ariston con due canzoni, il nuovo singolo, con cui sono tornati a fare musica, in attesa del tour che li porterà prossimamente anche in Italia. La band, orfana di Andy Fletcher scomparso nei mesi scorsi, ha presentato in anteprima mondiale Ghosts Again, il singolo uscito ieri che anticipa il nuovo album "Memento Mori", in uscita il 24 marzo. poi ha eseguito uno dei classici, ovvero "Personal Jesus". Attesa per il Tour che toccherà anche l'Italia. I concerti nel nostro paese della band inglese sono tre imperdibili appuntamenti per i fan: il 12 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, il 14 luglio allo Stadio San Siro di Milano e il 16 luglio allo Stadio dall'Ara di Bologna. Grande ovazione del pubblico in sala.





Un gruppo che ha fatto storia

I Depeche Mode una delle band synth pop inglesi più influenti al mondo si formano a Basildon nel 1980. All'inizio della carriera oltre a Dave Gahan (voce) e Martin Gore (chitarra e tastiere) la formazione comprendeva anche Vince Clarke , ma nel 1981 abbandonò il gruppo per fondare gli Yazoo . La loro fama è accresciuta negli anni grazie al successo ottenuto con canzoni quali "Enjoy the Silence", "Personal Jesus","Just Can't Get Enough", "Somebody", "Policy of Truth", "World in My Eyes", "Walking in My Shoes" e "Stripped", solo per citarne alcune. Con oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo i Depeche Mode sono uno dei gruppi più influenti nella storia della musica elettronica. La loro discografia comprende 15 album registrati in studio e sei dal vivo. La performance sul palco dell'Ariston ha dimostrato che la loro musica è ancora molto attuale.