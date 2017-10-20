Pacchioni, ecco il menù calcistico del week end

Redazione Web

20 ottobre 2017, ore 17:06

Giornata di Serie A molto interessante, come finirà?

Ragazzi, voi parlate di cocktail e di locali. Io per il week end vi propongo un bel menù calcistico: il piatto forte sabato sera a cena, stadio San Paolo, Napoli-Inter. La capolista a punteggio pieno ospita la seconda in classifica. I partenopei hanno maggior tasso tecnico e giocano a memoria. Per i nerazzurri fin qui meglio i risultati delle prestazioni, ma la vittoria nel derby ha gasato l'ambiente. Il Napoli è reduce dalle fatiche di Champions e forse non avrà Insigne, Spalletti ha avuto una settimana a disposizione per preparare la trasferta del San Paolo. Come andrà a finire secondo voi?

