Pacchioni, ecco il menù calcistico del week end

20 ottobre 2017, ore 17:06
Giornata di Serie A molto interessante, come finirà?
Ragazzi, voi parlate di cocktail e di locali. Io per il week end vi propongo un bel menù calcistico: il piatto forte sabato sera a cena, stadio San Paolo, Napoli-Inter. La capolista a punteggio pieno ospita la seconda in classifica. I partenopei hanno maggior tasso tecnico e giocano a memoria. Per i nerazzurri fin qui meglio i risultati delle prestazioni, ma la vittoria nel derby ha gasato l'ambiente. Il Napoli è reduce dalle fatiche di Champions e forse non avrà Insigne, Spalletti ha avuto una settimana a disposizione per preparare la trasferta del San Paolo. Come andrà a finire secondo voi?
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Tutto pronto, o quasi, per le Olimpiadi invernali. Oggi sarà a Milano il presidente Mattarella
Il capo dello stato ha sottolineato che l'Italia sarà il centro del mondo. Appassionato di sport, il presidente pranzerà con gli atleti al villaggio olimpico, poi il 12 febbraio sarà a Cortina per assistere al Super G femminile
Per lo scudetto è corsa a tre; Inter e Napoli sembrano più brillanti, ma il Milan è più cinico
Perdono terreno Juventus e Roma, che dovranno probabilmente accontentarsi di lottare per un posto in Champions. Ieri prove molto brillanti di Inter e Napoli; il Milan regala meno spettacolo, ma resta ai vertici. E Allegri - a differenza di Chivu e Conte- non ha le coppe