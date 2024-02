Palloncini rossi e la dedica sul lungomare di Napoli: Elisabetta Gregoraci al settimo cielo

Sembra che non sia stato il fidanzato (Giulio Fratini). Forse è opera di un fan? Probabilmente sì. Ma la cosa certa è che l'allestimento, con tanto di palloncini a forma di cuore ed una scritta luminosa, ha lasciato senza parole Elisabetta Gregoraci. Emozionatissima. Al settimo cielo.

La conduttrice, giunta a Napoli per lavoro, è stata accolta da una vera e propria sorpresa senza precedenti. Chi ha messo in piedi tutto ciò? Per adesso sembra tutto avvolto nel mistero, ma le immagini sono diventate virali.

Secondo rumors, sembra che la grande sorpresa sia stata preparata per il compleanno della Gregoraci (amatissima dal pubblico). Se, però, tutto fosse legato al compleanno si tratterebbe del quarto festeggiamento in pompa magna. Alcuni fa, dicono che si sia trattata dell'accoglienza del popolo napoletano, visto che la Gregoraci conduce Made in sud: uno dei programmi più seguiti dal pubblico Rai.

LA REAZIONE DELLA GREGORACI

Quando Elisabetta si è resa conto della sorpresa è rimasta senza parole. "Sei speciale": la scritta gigante ha emozionato la conduttrice, che ha detto:

"Non ho parole per tutto questo amore, per questa sorpresa meravigliosa, per tutto quello che ricevo ogni giorno. Grazie dal profondo del mio cuore: che felicità!".

Cuori rossi, palloncini e bengala. L'illuminazione ha lasciato senza fiato chi, per caso, stava camminando sul lungomare di Napoli. Una vera poesia. Per Elisabetta Gregoraci è arrivato un momento professionale brillante: la conduzione di Made in sud le ste riservando tantissime soddisfazioni con migliaia e migliaia di fan che la inondano di complimenti ogni giorno. A Napoli, intanto, è caccia a chi possa averle organizzato questa sorpresa.