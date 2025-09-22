Pallone d'Oro 2025: stasera l'assegnazione, ecco i candidati e i favoriti

Tutto pronto per la 69esima edizione del Pallone d'Oro, il trofeo più ambito da ogni calciatore. L'appuntamento è per stasera, lunedì 22 settembre, al teatro Chatelet di Parigi a partire dalle ore 20.00.

L'evento sarà condotto dalla leggenda del calcio olandese ed ex vincitore del Pallone d'Oro, Ruud Gullit, insieme alla giornalista britannica Kate Scott.

Pallone d'Oro: come viene assegnato

Il premio viene assegnato da una giuria internazionale di giornalisti specializzati.

Ogni giurato sceglie dieci giocatori in ordine decrescente di merito da una lista di 30. I dieci giocatori scelti ricevono 15, 12, 10, 8,7, 5, 4, 3, 2 e 1 punto.

Il Pallone d'Oro viene assegnato al giocatore con il maggior numero di punti. In caso di parità, i giocatori vengono separati dal numero di voti assegnati come primo classificato. In caso di ulteriore parità, i giocatori vengono separati dal numero di voti assegnati come secondo classificato, poi dal numero di voti come terzo classificato e così via.

Lo scorso anno a vincere fu Rodri del Manchester City, mentre tra i giovani ebbe la meglio Lamine Yamal del Barcellona. Il miglior allenatore fu Carlo Ancelotti, all'epoca sulla panchina del Real Madrid, che fu eletto anche club dell'anno.

Pallone d'Oro 2025: chi vincerà?

Il grande favorito è il francese Ousmane Dembelé (nella foto) del Psg, reduce dal triplete. Tra i 30 finalisti, l'unico italiano è Gianluigi Donnarumma, in pole per il Premio Yashin al miglior portiere.

Il caso Psg

Il maltempo che ha colpito Marsiglia ha fatto slittare a oggi il Classique, l'atteso duello di Ligue 1 tra Marsiglia e Psg. La partita si giocherà alle 20, in contemporanea con la cerimonia del Pallone d'Oro. Una beffa per i giocatori della squadra di Luis Enrique (ben 9 sono candidati) e per i tifosi francesi.

Pallone d'Oro 2025: i candidati

Di seguito l'elenco delle categorie principali del Pallone d'Oro 2025.





Candidati al Pallone d'Oro maschile 2025

Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid)

Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)

Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain/Manchester City)

Désiré Doué (Francia, Paris Saint-Germain)

Denzel Dumfries (Paesi Bassi, Inter)

Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)

Viktor Gyökeres (Svezia, Sporting CP/Arsenal)

Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)

Achraf Hakimi (Marocco, Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Inghilterra, Bayern)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli/Paris Saint-Germain)

Robert Lewandowski (Polonia, Barcelona)

Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)

Lautaro Martínez (Argentina, Inter)

Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)

Scott McTominay (Scozia, Napoli)

Nuno Mendes (Portogallo, Paris Saint-Germain)

João Neves (Portogallo, Paris Saint-Germain)

Michael Olise (Francia, Bayern)

Cole Palmer (Inghilterra, Chelsea)

Pedri (Spagna, Barcelona)

Raphinha (Brasile, Barcelona)

Declan Rice (Inghilterra, Arsenal)

Fabián Ruiz (Spagna, Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Egitto, Liverpool)

Virgil van Dijk (Paesi Bassi, Liverpool)

Vinícius Júnior (Brasile, Real Madrid)

Vitinha (Portogallo, Paris Saint-Germain)

Florian Wirtz (Germania, Leverkusen/Liverpool)

Lamine Yamal (Spagna, Barcelona)





Candidate al Pallone d'Oro femminile 2025

Sandy Baltimore (Francia, Chelsea)

Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride)

Aitana Bonmatí (Spagna, Barcelona)

Lucy Bronze (Inghilterra, Chelsea)

Klara Bühl (Germania, Bayern)

Mariona Caldentey (Spagna, Arsenal)

Sofia Cantore (Italia, Juventus/Washington Spirit)

Steph Catley (Australia, Arsenal)

Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City)

Melchie Dumornay (Haiti, OL Lyonnes)

Emily Fox (Stati Uniti, Arsenal)

Cristiana Girelli (Italia, Juventus)

Esther González (Spagna, Gotham FC)

Caroline Graham Hansen (Norvegia, Barcelona)

Patri Guijarro (Spagna, Barcelona)

Amanda Gutierres (Brasile, Palmeiras)

Hannah Hampton (Inghilterra, Chelsea)

Pernille Harder (Danimarca, Bayern)

Lindsey Heaps (Stati Uniti, OL Lyonnes)

Chloe Kelly (Inghilterra, Manchester City/Arsenal)

Frida Leonhardsen Maanum (Norvegia, Arsenal)

Marta (Brasile, Orlando Pride)

Clara Mateo (Francia, Paris FC)

Ewa Pajor (Polonia, Barcelona)

Clàudia Pina (Spagna, Barcelona)

Alexia Putellas (Spagna, Barcelona)

Alessia Russo (Inghilterra, Arsenal)

Johanna Rytting Kaneryd (Svezia, Chelsea)

Caroline Weir (Scozia, Real Madrid)

Leah Williamson (Inghilterra, Arsenal)

Candidati al Trofeo Kopa maschile 2025 (miglior under 21)

Ayyoub Bouaddi (Francia, Lille)

Pau Cubarsí (Spagna, Barcelona)

Désiré Doué (Francia, Paris Saint-Germain)

Estêvão (Brasile, Palmeiras/Chelsea)

Dean Huijsen (Spagna, Bournemouth/Real Madrid)

Myles Lewis-Skelly (Inghilterra, Arsenal)

Rodrigo Mora (Portogallo, Porto)

João Neves (Portogallo, Paris Saint-Germain)

Lamine Yamal (Spagna, Barcelona)

Kenan Yıldız (Turchia, Juventus)





Candidati al trofeo Yashin maschile 2025 (miglior portiere)

Alisson Becker (Brasile, Liverpool)

Yassine Bounou (Marocco, Al Hilal)

Lucas Chevalier (Francia, Lille/Paris Saint-Germain)

Thibaut Courtois (Belgio, Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain/Manchester City)

Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)

Jan Oblak (Slovenia, Atlético de Madrid)

David Raya (Spagna, Arsenal)

Matz Sels (Belgio, Nottingham Forest)

Yann Sommer (Svizzera, Inter)





Candidati al premio di Club dell'Anno 2025 per il calcio maschile

Barcelona (Spagna)

Botafogo (Brasile)

Chelsea (Inghilterra)

Liverpool (Inghilterra)

Paris Saint-Germain (Francia)