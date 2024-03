Paola Turci a RTL 102.5: «Nel monologo 'Mi amerò lo stesso' porto la mia storia, è uno spettacolo tragicomico»

Paola Turci è stata ospite di “W l’Italia”, su RTL 102.5, per raccontare in diretta in radiovisione “Mi amerò lo stesso”, il monologo attraverso il quale l'artista racconta la sua storia. Lo spettacolo sarà in scena il 22 marzo a Bassano (VI) e il 23 aprile a Gonzaga (MN).

Scritto da Paola Turci e Alessandra Scotti, con la regia di Paolo Civati, “Mi amerò lo stesso”, è un monologo che a volte vorrebbe essere un dialogo. Paola Turci si racconta, ma certe volte non è più lei a parlare, ma qualche personaggio che ha incontrato nel corso della sua vita, a cui lei presta solo la voce, a volte ci mostra il punto di vista di sua mamma, personaggio che torna in ogni momento importante, a volte sono protagonisti di un solo momento.

«Sul palco porto 'Mi amerò lo stesso', un monologo tratto dalla mia autobiografia. Si tratta della mia storia: divento attrice e interpreto me stessa. Racconto una storia che parte dalla piccola Paola, che cresce con i genitori e una sorella, e le accadono cose un po' bizzarre. Nello spettacolo parlo di questa ragazzina con il mito della musica, che parte dalle serate e poi arriva a fare questo mestiere. È uno spettacolo tragicomico: inizia facendo ridere e poi un po' ci rimani sotto».

Un monologo sincero e divertente in cui alla realtà si mischiano i sogni e nei sogni entra la vita. Il racconto della vita di una donna, in cui è facile identificarsi: i suoi desideri e le sue debolezze, i ricordi e le speranze per il futuro. Il tutto legato da alcune canzoni che hanno fatto da colonna sonora ad ogni fase della sua esistenza Paola Turci si mette a nudo e lo fa con un monologo che porta sul palco uno dei più grandi insegnamenti che la vita le ha regalato: qualunque cosa accada…mi amerò lo stesso.

«Lo spettacolo si intitola 'Mi amerò lo stesso', tratto dalla canzone 'Ti amerò lo stesso', che dice: "Nonostante tutto...quando non mi guardi io ti vedrò lo stesso". Questa è la lezione della coscienza e della maturità: è arrivare a volersi bene. Ma anche l'amore verso un'altra persona ha in sé un amore verso sé stessi, solo se è un amore sano, se fa stare bene e non è disperato o possessivo, se non c'è dipendenza. Non c'è una vera e propria colonna sonora; diciamo che suono la chitarra e ogni tanto canticchio, ma ci sono anche brevi istanti di altri artisti».

UNA NESSUNA CENTOMILA - IN ARENA

Paola Turci il 4 e 5 maggio 2024 all’Arena di Verona parteciperà a “Una Nessuna Centomila - in Arena”, il concerto contro la violenza sulle donne, insieme ad altri grandi nomi della musica italiana che saliranno sul palco con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati ai centri antiviolenza. Una Nessuna Centomila è la prima fondazione che vuole sostenere i Centri Antiviolenza, promuovere la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne, anche attraverso un cambiamento culturale nella società, utilizzando linguaggi artistici e immediati come la musica, il teatro, il cinema ed entrando nelle scuole italiane con iniziative educative sull’affettività, coinvolgendo insegnanti, ragazzi e ragazze.

«Ci sono, ci siamo. Sono rimasti pochi biglietti e ci saranno anche delle situazioni inedite. Sarà uno spettacolo bellissimo. Tutto sarà pensato e poi devoluto ai Centri Antiviolenza».