Paolo Virzì torna sul set per le riprese del suo nuovo film. Nel cast anche Valerio Mastandrea

Sono ufficialmente iniziate a Roma le riprese di “Cinque secondi”, il nuovo film di Paolo Virzì che vede come protagonisti Valerio Mastandrea nel ruolo di Adriano Sereni e Galatea Bellugi nei panni di Matilde. Assieme a loro nel cast anche Valeria Bruni Tedeschi nel ruolo di Giuliana e Ilaria Spada che interpreta Letizia.





LA SINOSSI UFFICIALE

Chi è quel tipo dall’aria trascurata che vive da solo nelle stalle ristrutturate di Villa Guelfi, una dimora disabitata e in rovina? Passa le giornate a non far nulla, fumando il suo mezzo-toscano ed evitando il contatto con tutti. E quando si accorge che nella villa si è stabilita abusivamente una comunità di ragazze e ragazzi che si dedicano a curare quella campagna e i vigneti abbandonati, si innervosisce e vorrebbe cacciarli. Sono studenti, neolaureati, agronomi, e tra loro c’è Matilde, che è nata in quel posto e da bambina lavorava la vigna con il nonno Conte, Guelfo Guelfi. Anche loro sono incuriositi da quel signore misantropo dal passato misterioso: perché sta lì da solo e non vuole avere contatti con nessuno? Mentre avanzano le stagioni, arriva la primavera, poi l’estate e maturano i grappoli, il conflitto con quella comunità di ragazze e ragazzi si trasforma in convivenza, fino a diventare un alleanza. E Adriano si troverà ad accudire, col suo modo brusco, la contessa Matilde, che nel frattempo è rimasta incinta di uno di quei ragazzi.

Scritto da Paolo Virzì, Francesco Bruni e Carlo Virzì, “Cinque secondi” è prodotto da Greenboo Production, Indiana Production, Motorino Amaranto e Vision Distribution in collaborazione con Sky. La distribuzione sarà curata in Italia da Vision Distribution, mentre in Francia sarà gestita da PAN Distribution. Le vendite internazionali saranno affidate a Playtime. PAN Distribution, Playtime e Indiana Production fanno parte del nuovo studio Pan Europeo Vuelta.



VIRZI’, TRA CINEMA E VITA PRIVATA

L'autore è reduce dall’uscita di “Un altro ferragosto”, titolo che fa da sequel ideale di quel celebre “Ferie d'Agosto” di fine anni 90 che diede grande notorietà al cineasta. Ultimamente è finito sotto i riflettori per un diverbio piuttosto acceso con l'ex moglie Micaela Ramazzotti. I due, sposati nel 2009, si erano lasciati nel 2018 e poi riappacificati l’anno successivo, per poi lasciarsi ancora lo scorso 2023. Qualche mese fa i due si sarebbero incontrati per caso e, mentre lei era seduta a un tavolino fuori da un locale, è scoppiata una lite accesa, nella quale sarebbero volati piatti e sedie e che si è conclusa con l’arrivo di carabinieri e ambulanza. Tutto risolto (o quasi) dal momento che qualche settimana fa Virzì ha fatto sapere di aver ritirato la denuncia (mentre lei no).