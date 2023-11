Papa: “Dobbiamo educare al rispetto e alla cura: formare uomini capaci di relazioni sane”

Nell’udienza di oggi Papa Francesco si è espresso riguardo alle ultime terribili notizie di violenza sulle donne. Incontrando le Delegazioni della Federazione Italiana Settimanali Cattolici (Fisc), dell'Unione Stampa Periodica Italiana (Uspi), dell'Associazione ''Corallo'' e dell'Associazione ''Aiart - Cittadini mediali”, il Pontefice ha parlato di educazione, libertà e rispetto. "Vediamo dalle tristissime cronache di questi giorni, dalle terribili notizie di violenza contro le donne, quanto sia urgente educare al rispetto e alla cura: formare uomini capaci di relazioni sane", ha affermato Bergoglio.





L’educazione

Papa Francesco ha citato la comunicazione come elemento essenziale “per connettere le generazioni e per favorire il dialogo tra giovani e anziani, quell'alleanza intergenerazionale che, oggi più che mai, è fondamentale”. Ma come è possibile formare i giovani di oggi? Il Papa lo ha spiegato citando “un passo del Vangelo che può ispirare un buon approccio. Gesù ci dice di essere 'prudenti come i serpenti e semplici come le colombe'. La prudenza e la semplicità sono due ingredienti educativi basilari” ha precisato il Pontefice, “per orientarsi nella complessità di oggi, specialmente del web, dov'è necessario non essere ingenui".