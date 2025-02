Papa Francesco al Policlinico Gemelli: quadro clinico complesso. I medici cambiano la terapia

Il comunicato ufficiale del Vaticano parla di ' infezione polimicrobica delle vie respiratorie ', una patologia che fa presumere a un'esperto come l'infettivologo Matteo Bassetti che " In questa situazione o ci sono più batteri diversi, quindi anche con sensibilità ad antibiotici diversi, oppure c'è una infezione virale e batterica insieme. Da quello che ho sentito - visto che fa una terapia antibiotica ad ampio spettro, probabilmente per contrastare una attività polimicrobica dove ci sono più batteri insieme ". Gli accertamenti eseguiti fin qui - si legge nella nota vaticana - sono indicativi di un quadro clinico complesso che richiederà una degenza ospedaliera adeguata . Una formula che non definisce i tempi, come fa invece l'agenda del Papa con gli impegni annullati fino a domenica prossima.

I medici del Policlinico Gemelli hanno cambiato la terapia a Papa Francesco . Gli accertamenti degli ultimi giorni hanno dimostrato che il Pontefice ha un' infezione polimicrobica delle vie respiratorie che ha appunto richiesto una modifica delle cure, che fa prevedere una durata della degenza non brevissima. A comunicarlo è una nota della Sala Stampa Vaticana, il portavoce Matteo Bruni ha sottolineato però che, nonostante tutto, l'umore del Papa è buono. Il quadro resta complesso e gli impegni del Santo Padre che erano stati cancellati fino ad oggi, hanno 'gioco forza' subito delle ulteriori modifiche: l'udienza del mercoledì è stata annullata e Francesco non sarà presente domenica al Giubileo dei diaconi, ma gli eventi del Giubileo proseguono secondo l'agenda.

IL RICOVERO NON ABBATTE IL PAPA

Il quadro come detto resta complesso, alla sua età 88 anni nulla si può sottovalutare, malgrado l'esito degli esami diagnostici e il cambiamento della terapia, che fanno prevedere una degenza non brevissima, "l'umore del Papa è buono" ha detto ai giornalisti il direttore della Sala stampa vaticana Matteo Bruni. E il ricovero che ferma gli impegni in presenza (l'udienza del mercoledì e il Giubileo dei Diaconi domenica) non interrompe il lavoro di Bergoglio che oggi ha nominato un nuovo vescovo in Brasile e nel fine settimana -come fa sempre - ha telefonato di persona alla parrocchia Sacra Famiglia di Gaza. Questa giornata, la terza dal ricovero di venerdì scorso, era iniziata con un altro comunicato del Vaticano secondo cui "il Santo Padre ha riposato bene e ha trascorso una notte tranquilla, ha fatto colazione e poi si è dedicato alla lettura dei quotidiani".