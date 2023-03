Papa Francesco si racconta nel decennale del suo Pontificato. Dalle dimissioni alla guerra in Ucraina

Un bilancio dei dieci anni di Pontificato, che ricorrono lunedì prossimo, il 13 marzo. Ma anche l’occasione per ribadire la sua visione delle cose. Papa Francesco si racconta in un’intervista alla radio tv svizzera, anticipata oggi da alcuni quotidiani.

DIMISSIONI SE ANNEBBIATO DALLA STANCHEZZA

Alle dimissioni non pensa Bergoglio, ma non esclude di darle di fronte ad unache non aiuta a valutare le situazioni. Oltre alle difficoltà date dall'età. "spiega il Pontefice, che confida come della vita nella sua Buenos Aires gli manchi proprio camminare per la strada, utilizzare i mezzi pubblici, stare tra le persone.

IN UCRAINA UNA GUERRA MONDIALE

Poi Bergoglio sposta lo sguardo sul mondo, in particolare sull’Ucraina. Una guerra cominciata a pezzetti secondo Francesco, ma che nessuno può dire che non sia mondiale. Il Papa ribadisce la sua disponibilità a parlare con Vladimir Putin.spiega -. Il secondo giorno dallo scoppio del conflitto, racconta. Ci sono interessi imperiali, sostiene il Papa,

"DIO VUOLE TUTTI NELLA CHIESA"

Poi il tema dell'accoglienza nella Chiesa, che deve essere di tutti, senza esclusioni di alcun genere,