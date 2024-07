Parigi 2024, altre due medaglie conquistate dall'Italia nel canottaggio e nella fossa olimpica

CANOTTAGGIO

Nel canottaggio, Comini e Codato non sono riusciti a raggiungere la finale nel due senza, classificandosi quinti in semifinale. Tuttavia, Oppo e Soares hanno conquistato un posto nella finale del due di coppia pesi leggeri vincendo la loro semifinale in 6'22''85 davanti alla Grecia. Nel canottaggio, l'Italia ha conquistato l'argento nel quattro di coppia. Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili hanno terminato al secondo posto dietro l'Olanda, segnando la prima medaglia italiana nella specialità dal 2008.





TIRO A VOLO

Un'importante medaglia d'argento è arrivata nel tiro a volo, con Silvana Maria Stanco che si è classificata seconda nella fossa olimpica, dodici anni dopo il successo di Jessica Rossi. Il primo storico oro è andato alla guatemalteca Adriana Ruano Oliva.





JUDO

Christian Parlati è stato eliminato nei sedicesimi di finale del judo, categoria -90 kg, dallo statunitense Jayne. Un'altra delusione nel judo è arrivata per Kim Polling, che dopo aver vinto al debutto contro la portoghese Pina, è stata battuta agli ottavi di finale dalla croata Barbara Matic con un ippon.





TIRO

Nel tiro a segno, entrambi gli italiani nella carabina 50 metri 3 posizioni non sono riusciti a qualificarsi per la finale: Bonazzi ha terminato al quattordicesimo posto e Sollazzo al diciannovesimo.





NUOTO

Francesca Fangio si è qualificata per la semifinale dei 200 rana con il 15° tempo complessivo, dopo essersi piazzata sesta nella sua batteria con un tempo di 2:25.85, ma non riesce ad accedere alla finale. Thomas Ceccon ha ottenuto un posto nelle semifinali dei 200 dorso con il quattordicesimo tempo complessivo, senza però raggiungere la finale, mentre Matteo Restivo è rimasto escluso con il 24° crono. Nel nuoto, Leon Marchand ha trionfato nei 200 farfalla con un nuovo record olimpico di 1:51.21, conquistando l'oro. Alberto Razzetti si è piazzato ottavo. Nei 1500 stile libero femminili, Katie Ledecki ha vinto l'oro stabilendo un nuovo record olimpico con 15:30.02, mentre Simona Quadarella è arrivata quarta con un tempo di 15:44.05.