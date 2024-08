Parigi 2024, tre medaglie per l'Italia nella nona giornata di giochi

ATLETICA LEGGERA

In atletica leggera, Dalia Kaddari e Anna Bongiorni si sono qualificate ai ripescaggi nei 200 metri. Mattia Furlani ha raggiunto la finale nel salto in lungo con un salto di 8,01 metri. Nei 110 ostacoli maschili, Lorenzo Simonelli si è qualificato per le semifinali, finendo secondo nella sua batteria con un tempo di 13.27, dietro allo svizzero Jason Joseph. Nel lancio del martello, Sara Fantini ha raggiunto la finale con un lancio di 72,40 metri, ottenendo il quarto posto nel Gruppo B. Nella disciplina del tiro a volo, Diana Bacosi e Martina Bartolo non sono riuscite a qualificarsi per la finale a 6 nello skeet femminile. Mauro Nespoli è stato eliminato ai quarti di finale del tiro con l'arco, sconfitto dal sudcoreano Woo-seok Lee per 6-4. Nelle gare dei 400 ostacoli femminili, le due grandi favorite, Femke Bol e Sydney McLaughlin, hanno superato senza problemi le batterie. Per l'Italia, Ayomide Folorunso, Alice Muraro e Rebecca Sartori dovranno passare dai ripescaggi per cercare un posto in semifinale. Massimo Spinella ha conquistato l'accesso alla finale nella pistola a fuoco rapido da 25 metri, chiudendo le qualificazioni al quinto posto. In atletica, Luca Sito si è qualificato per le semifinali nei 400 metri, chiudendo la sua batteria al terzo posto con un tempo di 44''99. Davide Re, invece, ha chiuso all'ottavo posto nella sua batteria, con un tempo di 46''74. Pietro Arese ha staccato il pass per la finale dei 1500 metri, chiudendo la semifinale al sesto posto. Federico Riva e Ossama Meslek non sono riusciti a qualificarsi. Nella finale dei 100 metri, Noah Lyles vince l'oro, mentre MArcel Jacobs arriva quinto e fuori dal podio. Un peccato per l'atleta azzurro che era riuscito ad arrivare in finale nonostante qualche problema accusato nelle batterie e in semifinale.





KAYAK

Nel kayak cross, Giovanni De Gennaro ha superato agilmente la sua batteria e accede ai quarti di finale. Stefanie Horn ha ottenuto il secondo posto nella sua batteria e accede ai quarti di finale del kayak cross femminile, mentre Marta Bertoncelli è stata eliminata. Nell'ultima partita del girone di pallanuoto femminile, l'Italia ha perso 13-11 contro la Spagna ma si è qualificata ai quarti di finale.





GOLF

Nel golf, l'americano Scottie Scheffler ha vinto la medaglia d'oro nella gara individuale maschile. L'argento è andato al britannico Tommy Fleetwood e il bronzo al giapponese Hideki Matsuyama. Matteo Manassero ha ottenuto una Top 20, classificandosi 18°, mentre Guido Migliozzi è arrivato 22°.





CICLISMO FEMMINILE

Nel ciclismo femminile su strada, l'americana Kristen Faulkner ha conquistato l'oro con un attacco negli ultimi chilometri. L'olandese Vos ha ottenuto l'argento e la belga Kopecki il bronzo. La migliore delle italiane è stata Elisa Longo Borghini, che ha chiuso al nono posto.





VELA

Nella vela, Ruggero Tita e Caterina Banti hanno mantenuto la leadership nel Nacra 17 dopo sei regate. Riccardo Pianosi si trova all'11° posto nel kite maschile, mentre Maggie Eillen Pescetto è tra le prime nella competizione femminile. Chiara Benini Floriani è salita al quarto posto nell'ILCA 6, e Lorenzo Brando Chiavarini è nono nell'ILCA 7. Nel 470 misto, Elena Berta e Bruno Festo sono 14°.