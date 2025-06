Notte folle a Parigi dopo la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint Germain, due morti e seicento arresti

LA FESTA DEGENERATA

Quella che doveva essere una notte di celebrazioni per i tifosi del Paris Saint-Germain, dopo la vittoria in finale di Champions League contro l’Inter a Monaco di Baviera, si è purtroppo trasformata in un drammatico susseguirsi di episodi violenti e incidenti in varie città francesi. A Dax, nella regione delle Landes, un ragazzo di 17 anni ha perso la vita, colpito da diverse coltellate durante i festeggiamenti. Le autorità locali non hanno ancora chiarito le motivazioni dell’aggressione, e restano in corso le indagini per comprendere le circostanze esatte del fatto.

LA MACCHINA SULLA FOLLA A GRENOBLE E LA SITUAZIONE IN TUTTA LA FRANCIA

Situazione tesa anche a Grenoble, dove un’auto ha investito alcuni cittadini che stavano partecipando alle celebrazioni in strada. Tra i feriti ci sono due donne, di 46 e 23 anni, e due ragazzi di 17. Due delle vittime sono in condizioni critiche. Secondo quanto riferito dalla prefettura, l’investimento non sarebbe stato volontario: il conducente, che si è poi costituito spontaneamente, avrebbe perso il controllo del veicolo. La serata è degenerata anche in altre città. A Nantes, un autobus del trasporto pubblico è stato danneggiato da gruppi di giovani ritenuti simpatizzanti del PSG, mentre a Parigi si sono verificati numerosi scontri tra le forze dell’ordine e manifestanti violenti: auto date alle fiamme, vetrine sfondate e saccheggi in varie zone della capitale.