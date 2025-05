Tennis, Roland Garros, buona la prima per Jannik Sinner che si libera in tre set di Arthur Rinderknech Photo Credit: https://agenziafotogramma.it/

Jannik Sinner ha iniziato con il piede giusto la sua avventura al Roland Garros 2025, superando al debutto il francese Arthur Rinderknech in tre set. Sotto le luci del Philippe Chatrier, il numero uno del mondo ha avuto la meglio su un avversario supportato dal pubblico di casa, ma mai davvero pericoloso, almeno nei primi due set. L’altoatesino si è imposto con il punteggio di 6-4, 6-3, 7-5, nonostante un momento di difficoltà nel terzo parziale, in cui si era ritrovato sotto 0-4. Da lì, però, ha cambiato marcia, recuperando lo svantaggio con determinazione e chiudendo il match senza concedere un set. Nel prossimo turno, Sinner affronterà un altro tennista francese, Richard Gasquet, veterano del circuito e beniamino del pubblico parigino. “La prima partita in uno Slam è sempre complicata”, ha dichiarato Sinner a fine incontro. “Sono felice della mia reazione nel terzo set. È stato un test importante per la mia tenuta mentale”. Ha poi ringraziato i tifosi presenti per il rispetto dimostrato, nonostante il tifo per l’atleta di casa. Un ringraziamento speciale anche a Gianluigi Donnarumma, presente sugli spalti: “Avete il miglior portiere del mondo qui a Parigi”, ha detto sorridendo.

VINCE ANCHE ALCARAZ

Carlos Alcaraz, campione in carica e recente vincitore degli Internazionali d’Italia, ha cominciato il suo cammino con una vittoria netta. Lo spagnolo ha eliminato il romano Giulio Zeppieri, proveniente dalle qualificazioni, con un secco 6-3, 6-4, 6-2. Il match non ha mai visto Alcaraz realmente in difficoltà: ha concesso solo tre palle break, tutte annullate con sicurezza. Ora lo attende l’ungherese Fabian Marozsan, lo stesso che aveva estromesso Luca Nardi dal torneo. “Quando si arriva come detentore del titolo la pressione è maggiore”, ha spiegato Alcaraz, “ma ho avuto buone sensazioni, sto tornando a giocare al mio livello dopo un periodo un po’ altalenante”. Lo spagnolo, favorito per arrivare almeno ai quarti, potrebbe incrociare Stefanos Tsitsipas, vincitore in tre set contro l’argentino Etcheverry, che ora se la vedrà con l’azzurro Matteo Gigante. Sul fronte italiano, invece, giornata agrodolce. Luciano Darderi è stato eliminato da Sebastian Korda, che ha prevalso in quattro set: 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. Il giovane azzurro ha mostrato qualche buona giocata, ma non è riuscito a tenere il ritmo dell’americano, solido e preciso nei momenti chiave.

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile, debutto convincente per Iga Swiatek. La tre volte vincitrice del Roland Garros ha superato agilmente la slovacca Rebecca Sramkova, chiudendo con un doppio 6-3. La polacca, attualmente quinta nel ranking, non vince un torneo dallo scorso successo a Parigi, ma sembra intenzionata a riprendere il cammino verso la vetta. Al secondo turno affronterà la britannica Emma Raducanu, che ha battuto Wang Xinyu nonostante non fosse in perfette condizioni fisiche. “Mi sentivo malissimo già dalla mattina, ma sono felice di avercela fatta”, ha raccontato Raducanu, promettendo battaglia alla favorita polacca. Buone notizie anche per Elisabetta Cocciaretto, che ha archiviato la pratica contro l’americana Taylor Townsend con un netto 6-3, 6-2. L’azzurra ha chiuso il match con un ace e ha mostrato solidità e aggressività. Niente derby tricolore al secondo turno, però: Lucia Bronzetti è stata sconfitta con lo stesso punteggio da Ekaterina Alexandrova, numero 20 del mondo.