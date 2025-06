Stati Uniti, proteste per una maxi operazione militare anti-immigrazione, Trump è pronto a inviare la Guardia Nazionale e i Marines

LOS ANGELES AL CENTRO DELLE PROTESTE

Nelle ultime 72 ore, Los Angeles è diventata epicentro di violente proteste legati a una vasta operazione anti-immigrazione avviata dalle autorità federali. Squadre dell’ICE (Immigration and Customs Enforcement), affiancate da agenti in tenuta militare, hanno condotto raid in vari punti della città per individuare e arrestare migranti irregolari. Queste azioni si sono concentrate in aree frequentate da comunità latine e migranti, come il Fashion District, magazzini all’ingrosso e centri di reclutamento informale per lavori giornalieri. Durante uno di questi blitz, in un negozio di abbigliamento, sono state utilizzate granate stordenti per respingere attivisti pro-migranti che si erano interposti tra gli agenti e i presenti. Le immagini circolate sui social mostrano scene di panico, urla e scontri violenti, con manifestanti che lanciano oggetti contro le forze dell’ordine e la polizia che risponde con gas lacrimogeni e proiettili non letali.

LA SITUAZIONE PRECIPITATA

La situazione si è rapidamente trasformata in una crisi di ordine pubblico. Nella notte tra venerdì e sabato, proteste spontanee sono esplose in diverse zone della metropoli, da Compton fino al centro di Los Angeles. In alcuni casi, i dimostranti hanno tentato di bloccare i furgoni federali e costruito barricate improvvisate. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, almeno 44 persone sono state arrestate nelle prime ore dei raid. Tra gli arrestati c’è anche David Huerta, figura di spicco dei sindacati locali, ferito e successivamente ricoverato.