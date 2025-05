Auto sulla folla a Liverpool durante la festa dei Reds per la vittoria della Premier League, indaga anche l'antiterrorismo

La dinamica dell’incidente è ancora oggetto d’indagine. Le autorità locali hanno inizialmente parlato di un sinistro stradale, ma l’unità antiterrorismo è stata attivata per approfondire tutte le ipotesi. Il conducente del veicolo, un uomo di 53 anni residente nell’area urbana di Liverpool, è stato fermato e rimane sotto custodia in attesa di accertamenti. Alcuni testimoni hanno riferito che l’auto sembrava puntare volontariamente il gruppo di tifosi, un sospetto rafforzato da video amatoriali che mostrano il mezzo accelerare in direzione della folla, investendo più persone senza apparente tentativo di frenata.

Una giornata che doveva essere di pura festa si è trasformata in tragedia nelle strade di Liverpool, dove migliaia di persone si erano riunite per celebrare il trionfo della loro squadra del cuore, fresca vincitrice della Premier League. Durante il corteo celebrativo, un’auto si è lanciata sulla folla che gremiva il centro cittadino, travolgendo numerosi presenti prima di arrestarsi a margine della carreggiata. Diverse persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, generando scene di panico tra bandiere, cori e applausi interrotti bruscamente da urla di terrore.

IL CORDOGLIO DEL PRIMO MINISTRO STARMER

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha espresso immediatamente cordoglio e vicinanza alle vittime e ai loro familiari. In un messaggio ufficiale ha ringraziato le forze dell’ordine e il personale medico per il rapido intervento, invitando allo stesso tempo l’opinione pubblica a non trarre conclusioni affrettate, lasciando che gli inquirenti portino avanti le indagini senza pressioni.

LA FESTA E POI IL PANICO

Il dramma si è consumato poco dopo le 18 locali, al termine della parata dei giocatori del Liverpool, quando la gente stava ancora festeggiando tra cori, musica e brindisi. Il clima gioioso si è trasformato in caos: urla, gente in fuga, persone a terra. Ambulanze, polizia e vigili del fuoco sono accorsi in massa, isolando la zona intorno a Water Street, dove è avvenuto l’impatto. Anche un elicottero medico è stato mobilitato per trasportare i feriti più gravi. Diversi testimoni oculari hanno raccontato il panico e la confusione. “Eravamo uno sopra l’altro, poi si sono sentite le sirene e la gente ha iniziato a gridare”, ha riferito Chelsea Yuen, presente sul posto con un’amica. “Abbiamo afferrato una bambina e siamo corse via. È stato spaventoso.” Un’altra giovane, Natasha Rinaldi, ha descritto l’orrore vissuto: “Ho visto l’auto colpire la folla. C’era sangue ovunque. Nessuno riusciva a capire cosa stesse succedendo.” Le indagini proseguono, mentre Liverpool, ferita ma unita, cerca di ritrovare serenità in un momento che avrebbe dovuto rappresentare solo orgoglio e gioia.