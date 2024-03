Parigi capitale mondiale della bicicletta, l'idea è della sindaca Anne Hidalgo

Parigi una città a misura di bicicletta. Il numero delle due ruote ecologiche sulle piste ciclabili della capitale francese è raddoppiato nelle ore di punta fra il 2022 e il 2023 e il merito è della sindaca Anne Hidalgo che vuole rendere la Ville Lumiere "100% ciclabile" ma soprattutto "capitale mondiale della bicicletta". Per ottenere questo record, la prima cittadina di Parigi ha riempito la città di corsie per i ciclisti e di parcheggi dedicati.





I numeri

A mettere a confronto i numeri e a far emergere la volontà della sindaca Hidalgo è stato il quotidiano Le Monde che ha confrontato i dati dei 128 sensori di traffico collocati sulle ciclabili cittadine. A ottobre del 2023, i passaggi di bici registrati nelle ore di punta sulla corsie riservate alle biciclette sono stati il doppio di quelli registrati a ottobre del 2022. In alcuni punti, sono addirittura triplicati. I dati parlano chiaro, anche il confronto con l' ottobre di due anni fa. Alle ore 8 del mattino e alle ore 18 del pomeriggio transitavano per ciascun punto di rilevazione una media di 100 biciclette all'ora. Un anno dopo, in quegli sessi orari il traffico era praticamente raddoppiato.





Un dato atteso

I dati non stupiscono e il vicesindaco con la delega per la mobilità e gli spazi pubblici, David Beliard, sottolinea come "Sapevamo già che l'uso della bicicletta aveva largamente superato il semplice effetto della moda " ha detto, intervistato da Le Monde. Aggiungendo che "Nella mobilità più che in altri contesti, la questione centrale è l'offerta, piuttosto che la domanda". Un punto a favore, ha dichiarato ancora Belliard e quello che l'amministrazione di Parigi "ha aumentato in maniera massiccia l'offerta in fatto di infrastrutture" dopo il suo rinnovo nel 2020, costruendo piste ciclabili e parcheggi appositi.





Più biciclette che auto

Nella sua indagine, Le Monde ha rilevato un dato che stupisce: nelle ore di punta, su alcune arterie parigine le biciclette sono più numerose delle auto. In particolare il quotidiano ha rilevato che su avenue de Flandre, boulevard Voltaire e boulevard Magenta, a settembre e ottobre la media non supera mai i 384 veicoli a motore all'ora, contro 537 biciclette. E soprattutto che mentre le carreggiate per le auto si intasano, le ciclabili rimangono fluide per la semplice ragione che la bici occupa molto meno spazio di un'auto e anche se diversi di dimensione, sia auto che biciclette portano lo stesso numero di persone, ovvero una media di 1,1 persone.