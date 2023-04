Parigi, referendum: stop ai monopattini all'interno della città

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Un portavoce del governo cittadino ha dichiarato che Parigi considererà i risultati del referendum come vincolanti , indipendentemente dall'affluenza alle urne. "Volevo ringraziare gli oltre 100.000 parigini che si sono espressi oggi, la considero una bella vittoria per la democrazia locale", ha twittato domenica sera il sindaco di Parigi, che ha avviato il quesito agli elettori. "I parigini si sono espressi a stragrande maggioranza contro gli e-scooter, vi porremo fine entro il 1° settembre". La sindaca, la socialista Anne Hidalgo, promuove l'uso della bicicletta e il bike-sharing, ma si era già espressa in favore del divieto dei monopattini . "I servizi di scooter sono fonte di tensione e preoccupazione" per i parigini, ha detto.

Nella giornata di ieri, domenica 2 aprile 2023, si è tenuto un sondaggio in Francia, a Parigi, riguardante la possibilità di negare il noleggio di monopattini elettrici in città . L'amministrazione comunale ha annunciato che l' 89 % degli elettori si è rivelata favorevole al divieto di noleggio di scooter e monopattini, mentre l'11% ha votato per mantenerli disponibili. Tuttavia, solo il 7% dei circa 1,3 milioni di elettori aventi diritto ha partecipato al referendum.

Il pericolo dei monopattini

Parigi è stata tra i pionieri del noleggio degli e-scooter sin dal 2018, con l’obiettivo di snellire il traffico e diminuire lo smog. Tuttavia nell'ultimo periodo la situazione è diventata insostenibile per via dei problemi legati allo scorretto utilizzo del mezzo e la conseguente causa di incidenti. Le licenze di esercizio delle società di noleggio scadono alla fine di agosto e attualmente tre società di noleggio gestiscono circa 15.000 monopattini a Parigi, a cui il contratto non verrebbe rinnovato. L’eventuale divieto riguarderebbe solo gli e-scooter noleggiabili e non quelli di proprietà privata. In questi anni, in cui il mezzo è diventato popolare tra residenti e turisti, soprattutto tra i più giovani, si sono registrati centinaia di incidenti, in tre casi anche mortali. Tra questi ha perso la vita anche una ragazza italiana, Miriam Segato, travolta da un monopattino sul quale viaggiavano due persone mentre passeggiava lungo la Senna. In totale sono 459 le persone che sono rimaste ferite in incidenti provocati dagli scooter elettrici.