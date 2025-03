Pasqua e 1 maggio, 21 milioni di italiani in viaggio

Gli italiani che si metteranno in viaggio durante le festività pasquali e i ponti di primavera saranno 21 milioni e 335mila, il giro d'affari complessivo toccherà quota 8,2 miliardi di euro. E' la stima realizzata da Federalberghi, che prevede che l'87% degli italiani resterà in italia scegliendo località d'arte (31,1%), marittime (27,6%), di montagna (14,9%), laghi (6%), terme (3,3%) e crociere (2,3%). Per il 13% della popolazione, che si sposterà all'estero, vincono le grandi capitali europee (72,9%), seguite a stretto giro da mare (10,2%), grandi capitali extraeuropee (6,4%) e crociere (5%).