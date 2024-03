Pasqua, inizia l'esodo degli italiani con l'incognita meteo. La certezza è a tavola, con la colomba

Sarà un’Italia divisa in due quella delle festività pasquali, con il Sud investito da un'ondata di caldo con picchi anche di 30 gradi e il Nord più instabile, tra rovesci e schiarite. Un’incognita, quella del tempo, che secondo l’Osservatorio Nazionale di Federconsumatori pesa anche sulle partenze. Che comunque, secondo le stime, vedranno in viaggio 10 milioni di italiani. Ma per 4 milioni l’esodo inizia già in queste ore, con la chiusura delle scuole e l’aumento del traffico sulle strade, come emerge da dati ANAS.





IL MENU DI PASQUA

Italiani che sono pronti anche ad imbandire le tavole: protagonista indiscussa la colomba, scelta dal 69% dei consumatori secondo un'indagine Coldiretti/Ixè. A seguire l'uovo di cioccolato, al 63%, che quest'anno fa segnare pesanti rincari a causa dell'aumento delle quotazioni del cacao. Un menù in linea con la tradizione, in cui non mancherà la carne di agnello, presente su 1 tavola su 3, con consumatori - rileva Coldiretti - sempre più consapevoli anche all'acquisto diretto dal produttore. Ma le vere star saranno le uova: sode, da decorare, inserite nei dolci, nelle torte rustiche, ne saranno servite più di 300 milioni. Sei milioni e mezzo di italiani, infine, per il pranzo di Pasqua sceglieranno il ristorante, in linea con i numeri dell'anno scorso. Ma con una spesa complessiva stimata in 450 milioni di euro, in aumento per un inevitabile aggiustamento dei listini. Sono i dati di Fipe-Confcommercio, secondo cui il ristorante resta un punto di riferimento per chi cerca benessere, convivialità e qualità.