Pasqua rimette il turbo al turismo, città d'arte tra le mete preferite e agriturismi pieni, in viaggio 1 su 4

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Un italiano su quattro si metterà in viaggio in queste ore per trascorrere il fine settimana di festa lontano da casa, e la quasi totalità sceglierà mete lungo la Penisola, tra località di mare o di montagna e le città d’arte. Secondo Coldiretti negli agriturismi si prevede il pienone con mezzo milione di presenze stimate, un fatto questo che porta presenze anche nei piccoli borghi con meno di cinquemila abitanti.

Una Pasqua in ripresa per il turismo in Italia , nazionale e internazionale che sia. Dai dati raccolti da diverse associazioni di settore, emerge che il flusso turistico è in crescita.

La tradizione vince in tavola

Con una spesa prevista di un miliardo e due per il pranzo pasquale e la grigliata di Pasquetta, a tavola gli italiani non rinunciano ai piatti della tradizione . Nonostante le difficoltà gli italiani sono alla ricerca della normalità, lo attesta uno studio pubblicato da Concooperative: 3 su 10 festeggeranno la Pasqua a casa in famiglia; altri 4 su 10 al ristorante e in agriturismo. A casa in 2 tavole su 3, trionferanno agnello e capretto. Bene i consumi di pesce che con la quaresima e i venerdì di magro sono aumentati del 30%. Tra le eccellenze enogastronomiche primeggeranno: il ricco tagliere di formaggi e salumi, vini, prosecchi e spumanti dei nostri vigneti. Così come il ricco assortimento dell'ortofrutta italiana anche se colpita da siccità e gelate delle ultime settimane. Con la "Pasqua bassa" e l'ondata di freddo, in aumento le grigliate e i consumi di uova di cioccolato (28 milioni rispetto ai 25 dello scorso anno) per i più piccoli e di colombe (23 milioni rispetto ai 21 dello scorso anno). Vince poi la tradizione dei dolci regionali, pastiera in testa nel carrello dei dolci.