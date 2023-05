Patrick Zaki, nuovo rinvio del processo a luglio, il giudice non si presenta in udienza

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Un calvario che va avanti da oltre tre anni. Dal 7 febbraio del 2020, quando Patrick Zaki fu arrestato dalle autorità egiziane per "diffusione di notizie false dentro e fuori il Paese". Si è tenuta a Mansura, in Egitto, la decima udienza del processo a suo carico, finita ancora una volta con un rinvio, dal momento che il giudice titolare del processo non si è presentato all'udienza. "Voglio ritornare presto a Bologna, non perderò la speranza" ha dichiarato lo stesso studente dopo un'udienza durata appena un paio di minuti. Amnesty international Italia ha parlato di "accanimento assurdo del quale bisogna che le istituzioni italiane chiedano conto al governo del Cairo".





Il processo

Patrick Zaki è al momento a piede libero ma rischia ancora altri cinque anni di carcere per il contenuto di un suo articolo per cui le autorità egiziane lo hanno accusato di "diffusione di notizie false dentro e fuori il Paese". Quest'ultima udienza sarebbe dovuta servire solamente a far depositare atti della difesa, pur essendo sempre possibile per il giudice pronunciare una sentenza. C'era anzi attesa per uno sviluppo di questo tipo, dal momento che durante la precedente udienza gli avvocati di Zaki avevano potuto esporre la loro difesa. Nuovo rinvio quindi per una vicenda che va avanti dal febbraio del 2020.