Paura in casa Baggio: rapina a mano armata mentre la famiglia era nell'abitazione

LA RAPINA

40 minuti di puro terrore. In casa Baggio, alle 22 di ieri, giovedì 20 giugno, durante il match Italia-Spagna valido per Europei di calcio che si stanno disputando in Germania, 5 persone armate hanno fatto irruzione nella villa del calciatore, a Altavilla Vicentina in provincia di Vicenza.

La famiglia si trovava in casa, quando i malviventi sono entrati. L’ex calciatore ha provato a difendersi, aggredendo uno dei rapinatori, ma è stato colpito violentemente con il calcio di una pistola, che gli ha provocato una profonda ferita sulla fronte.

I delinquenti hanno chiuso la famiglia in una delle stanze della casa e hanno depredato la villa di tutti gli oggetti di valore: gioielli, orologi e denaro contante. Al momento non è possibile quantificare esattamente l’entità del bottino portato via dagli intrusi.

Il Divin Codino, nonostante la ferita sulla testa, quando non ha sentito più rumori fuori dalla stanza nella quale era stato chiuso con moglie e figli, ha sfondato la porta e ha chiamato subito carabinieri e soccorsi.





I SOCCORSI

I militari hanno raccolto la deposizione della famiglia Baggio e hanno acquisito i video di sorveglianza.

Nel frattempo è arrivata l’ambulanza che ha trasportato il campione al pronto Soccorso di Arzignano, dove è stato medicato con alcuni punti di sutura.

A parte il grande spavento, il resto della famiglia è in buone condizioni.