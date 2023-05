Paura per Harry e Meghan, inseguiti in auto dai paparazzi a New York

PHOTO CREDIT: AgenziaFotogramma.it

Doveva essere una serata di festa per i Duchi del Sussex, che la notte scorsa si trovavano nella sfavillante Manhattan, dove Meghan Markle è stata premiata nel corso dei Women Of Vision Awards, una serie di premi assegnati alle donne che si sono distinte nell’ambito del femminismo. Ma l’incantesimo si è rotto quando i due e la mamma di lei sono saliti in macchina per andare via: ad aspettarli uno sciame di paparazzi. Questa la versione raccontata dai principi e riportata dal quotidiano britannico The Independent. Una dozzina i fotografi che con auto e moto avrebbero inseguito i duchi nella speranza di immortalarli nella prima uscita pubblica dopo l’incoronazione di Re Carlo III.

"INCIDENTE SFIORATO"

ha denunciato il portavoce di Harry e Meghan in un comunicato, parlando die del rischio di creare un incidenteSecondo quanto riferito, le auto sarebbero salite sul marciapiede, non si sarebbero fermate neanche davanti al semaforo rosso, noncuranti anche della Polizia che cercava di fermarli.- si legge ancora nel comunicato -. Una versione ridimensionata dalla Polizia di New York che in un comunicato scrive che