Paura per Sofia Goggia. La caduta in allenamento, si teme la frattura di tibia e perone Photo Credit: Fotogramma.it

Una carriera di grandi successi per la stella dello sci italiano segnata però dagli infortuni. L’ultimo è quello di questa mattina, ed è avvenuto durante l’allenamento. Sofia Goggia è caduta sulla pista di Casola di Ponte di Legno, in provincia di Brescia, e si temono conseguenze gravi sulla stagione, in Coppa del Mondo di Discesa Libera che vedeva la bergamasca in testa alla classifica.

L’INCIDENTE IN PISTA

Una giornata come le altre, di allenamento di gigante sulla pista Casola di Ponte di Legno, per Sofia Goggia. Durante la discesa la campionessa, stando alle testimonianze, avrebbe inforcato la gamba destra tra le porte larghe sulla pista simbolo di Pontedilegno, dove si era già allenata a fine dicembre. Goggia, sempre secondo i testimoni, era apparsa subito dopo la caduta tranquilla, ma una volta tolto lo scarpone avrebbe pianto.

I SOCCORSI

L'intervento del soccorso alpino è stato immediato. Subito è stata immobilizzata la gamba infortunata ed è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Sofia Goggia è stata trasferita all'ospedale di Milano, dove sarà sottoposta agli esami dei medici della Fisi. Nei primi momenti è circolata l’ipotesi di una rottura di tibia e perone, ma la Federazione ha sottolineato che "non è stata ancora fatta alcuna diagnosi dalla commissione medica federale, che effettuerà gli accertamenti dovuto nelle prossime ore".