Per 50mila cittadini disponibile da oggi la versione digitale di Patente di guida e Tessera sanitaria

"Dopo due anni di costante lavoro il governo ha mosso il primo passo verso la realizzazione del Sistema di portafoglio digitale italiano che andrà a regime nel 2025”, è quanto ha dichiarato questa mattina il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione tecnologica, Alessio Butti, nel giorno in cui viene messo a disposizione dei primi 50mila cittadini, sulla App IO, il rilascio pubblico della versione digitale della Patente di guida, della Tessera sanitaria e della Carta europea della disabilità. “Questo strumento offrirà nuove opportunità garantendo al tempo stesso massima sicurezza e tutela dei dati personali", ha sottolineato oggi Alessio Butti. I tre documenti digitali, in questa prima fase e in attesa della piena operatività di It- Wallet, potranno essere mostrati in sostituzione dei corrispettivi documenti fisici solo per interazioni offline: la Patente di guida potrà essere utilizzata solo in Italia per dimostrare di essere abilitato alla guida in caso di controlli delle forze dell'ordine; la Tessera sanitaria - Tessera europea di assicurazione malattia permetterà di accedere alle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale; la Carta europea della disabilità avrà i medesimi usi già previsti con la versione del documento fisico. La possibilità di avere i documenti digitali per i cittadini sarà progressivamente estesa in base a un preciso calendario: dai 50mila cittadini di oggi si passerà a 250mila dal 6 novembre e a un milione dal 30 novembre. "Con l'introduzione dell'It-Wallet, e anticipando i tempi del regolamento europeo Eidas2, l'Italia intraprende un percorso ambizioso verso l'evoluzione dei servizi digitali”, ha concluso Alessio Butti.