"PER LA PACE - LIVE CONTRO LE GUERRE", Fiorella Mannoia racconta a RTL 102.5 il grande concerto di solidarietà

Durante "Password", insieme a Nicoletta Deponti, Fulvio Giuliani e Cecilia Songini, Fiorella Mannoia racconta "PER LA PACE - LIVE CONTRO LE GUERRE" un evento benefico volto a sensibilizzare il pubblico sull'urgenza di promuovere la pace e sostenere chi soffre a causa delle emergenze umanitarie causate dai conflitti. E’ la stessa Fiorella Mannoia a farsi ambasciatrice del messaggio centrale, e per prima a parlare di un evento pensato contro tutte le guerre che insanguinano il mondo. Il concerto si svolgerà mercoledì 23 ottobre all’Unipol Forum di Milano. Nel corso della diretta tanti ospiti!

"PER LA PACE - LIVE CONTRO LE GUERRE"

"PER LA PACE - LIVE CONTRO LE GUERRE" non sarà solo un concerto, ma un grido d’unione contro la violenza e l'indifferenza. L'evento sarà un'importante testimonianza di come la musica sia uno strumento universale di solidarietà, un veicolo di cambiamento sociale e sensibilizzazione. Proprio quando rischiamo di abituarci alle guerre, non dobbiamo smettere di parlare di pace e di sperare in un mondo migliore, fondato su comprensione, dialogo e aiuto reciproco.

«È bastato mandare un messaggio a degli amici. Appena nomini la parola 'pace', ti deridono come se dicessi un'eresia. Ma io appartengo a un'altra generazione: quando ero adolescente, si parlava di pace, i giovani erano coinvolti, attivi, e si manifestava molto. Mi ricordo le manifestazioni oceaniche contro la guerra in Vietnam. Perché oggi dobbiamo avere paura a parlare di pace? Oggi il mondo è in guerra, è così. L'80% delle vittime sono civili inermi e innocenti. Non si può più stare zitti, quindi ci siamo uniti per gridare la parola 'pace'. Sappiamo che un concerto non fermerà la guerra, però può almeno sensibilizzare l’opinione pubblica. Abbiamo deciso di devolvere tutto a Medici Senza Frontiere ed Emergency perché sono sul territorio, sulla striscia di Gaza, dove non ci sono più medici. Lavoriamo per la gente», racconta Fiorella Mannoia

TANTISSIMI OSPITI

Sul palco: FIORELLA MANNOIA, ALESSANDRA AMOROSO, ANNALISA, BRUNORI SAS, ELISA, ELODIE, EMMA, J-AX, MADAME, ERMAL META, FRANCESCA MICHIELIN, FABRIZIO MORO, PIERO PELÙ, GIULIANO SANGIORGI, ROSE VILLAIN, PAOLA TURCI e GAIA. Attraverso le loro voci, le artiste e gli artisti italiani, si faranno portavoce di un messaggio universale: la pace è un diritto di tutti, e ciascuno di noi può fare la differenza. A sorpresa, in collegamento in diretta, tantissimi ospiti hanno contribuito a raccontare l’evento.

SANGIORGI, SI’ ALLA CHIAMATA PER L’ARTE

«Ho detto subito sì, perché penso che, quando c’è da rispondere a questa chiamata per l’arte, non si debbano fare calcoli, che oggi purtroppo si fanno. C’è qualcosa che non va verso la parola 'pace' oggi. Se mi chiedono cosa voglio urlare oggi, rispondo 'pace, pace, pace'. Bisogna mettere da parte qualsiasi pensiero a riguardo: se qualcuno ti chiede di esserci, ci devi essere», spiega Giuliano Sangiorgi.

AMOROSO, LA GUERRA NON E’ UN PROBLEMA DI QUALCUN ALTRO

Alessandra Amoroso ha risposto subito all’appello di Fiorella Mannoia perché ha spiegato “Era un pensiero che avevo già dentro, quello di fare qualcosa per chiedere la pace. Poi il fatto di realizzarlo insieme agli altri artisti è meraviglioso”. Il punto, ha proseguito la Amoroso -in collegamento telefonico con Password – è comprendere che la guerra non è un problema di qualcun altro, ma ci riguarda tutti.

PIERO PELU’, E’ IL MOMENTO DI DIFENDERE LA PACE

Fiorella Mannoia ha rivelato, in diretta, che Piero Pelù è stato il primo che ha chiamato e coinvolto. “E’ un onore” ha risposto il rocker “specialmente quando si parla di cose così serie. Questo è il momento di difendere la pace a Gaza, in Ucraina, in Sudan”. Fiorella Mannoia ripete un concetto centrale, quello che la guerra spinge gli artisti a metterci la faccia, ricordando ‘Il mio nome è mai più’, singolo realizzato per beneficenza dai cantautori italiani Ligabue, Jovanotti e Piero Pelù pubblicato il 17 giugno 1999, i cui proventi all’epoca furono donati a Emergency per finanziare progetti umanitari, dall’ex Jugoslavia e Cambogia alla Sierra Leone e all’Afghanistan.

MANNOIA SU GAIA, E’ LEI AD AVER DETTO CI VOGLIO ESSERE

Fiorella ha sottolineato che Gaia è la prova vivente che non è vera la diceria secondo cui ai giovani “non importa di nulla”. E Gaia ha spiegato che per lei significa “unire le energie per stare dalla parte giusta della storia. E’ una questione di coscienza, ed è un onore cantare per la pace”. Di ‘causa giusta’ ha parlato anche Mannoia, “Nessun giudizio nei confronti di chi non se la sente” ha aggiunto spiegando che per lei è un’esigenza e un dovere. Poi Fiorella ha concluso “lo faccio più per egoismo, mi fa stare bene con me stessa” per dare anche “una giustificazione al mio passaggio sulla terra, come facciamo anche con ‘Una, Nessuna, Centomila’.

J-AX E LO SPOILER

Si è detto super contento J-Ax ringraziando Fiorella “Che ci dà la possibilità rara di far sapere che ci siamo su un tema cruciale come la pace”. Il rapper svela e rivela poi che canterà un pezzo “storico di Articolo 31” proprio con la Mannoia.

IL MESSAGGIO DI EMMA

Di ritorno da Los Angeles Emma invia un messaggio parlando di “Grido fortissimo per la pace”, ammette di non vedere l’ora per “far sentire la nostra voce”.

FABRIZIO MORO, E’ L’INIZIATIVA GIUSTA

Non c’è solo l’amicizia con Fiorella “il grande amore e la grande stima”, c’è che questa “E’ l’iniziativa giusta e inoltre mi dà anche la possibilità di onorare Gino Strada” sono le parole di Fabrizio Moro ricordando Emergency cui verrà devoluto (oltre che a Medici Senza Frontiere) il ricavato di ‘Live contro le guerre’.

PAOLA TURCI ANNUNCIA “UNA SORPRESINA”

Sono amiche da tanto tempo, e Fiorella Mannoia ha spiegato che le basta scrivere un messaggio a Paola Turci per chiederle “Ci sei’” senza specificare cosa per avere una risposta affermativa. “Dobbiamo sostenere tutte le persone a Gaza, perché sono in condizioni drammatiche”. La Turci ha annunciato una “sorpresina milanese” poi ha sottolineato che non sarà una serata politica, ma una serata per sostenere chi ha bisogno di aiuto.

MICHIELIN, E’ QUESTIONE DI RESPONSABILITA’

Francesca si è detta onorata e felice del coraggio e dell’impegno di Fiorella “sempre in prima linea su temi importantissimi”. La Michielin ha sottolineato “Ognuno di noi ha un privilegio avendo un bacino d’utenza ampio, e di conseguenza abbiamo una responsabilità”.

ROSE VILLAIN, BRUNORI SAS, ANNALISA

La musica e il suo potere, potrebbe essere il titolo del messaggio di Rose Villain “Credo nel potere della musica – ha detto – che è sì divertimento ma anche occasione per muovere le persone, su temi così importanti”. Sulla stessa linea Brunori Sas che ha scandito “C’è qualcosa da dire e qualcosa da fare” e l’artista oggi “è direttamente coinvolto, si può impattare sul pubblico”. Annalisa ha inviato un messaggio, come tutti gli artisti ha dato l’appuntamento a mercoledì 23 ottobre, al Forum di Assago a Milano, poi è tornata anche lei a dare un senso all’iniziativa “Per dire no a tutte le guerre e no ad ogni violenza”.