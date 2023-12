Piazza Fontana, il 12 dicembre 1969 la "madre di tutte le stragi" diede il via agli anni di piombo

Fu la “madre di tutte le stragi”: il 12 dicembre di cinquantaquattro anni fa un ordigno esplose nella Banca dell’Agricoltura di Piazza Fontana, a Milano, provocando 17 morti. L’esplosione, seguita da altre due a Roma, chiuse il capitolo sessantottino e gettò l’Italia negli anni della tensione, inaugurando una stagione scandita dagli attentati di Piazza della Loggia e della stazione di Bologna, dai colpi delle Brigate Rosse, dalla scia di sangue degli anni Settanta e dal mistero internazionale di Ustica, quando un aereo di linea della compagnia Itavia si inabissò al largo dell’isola nel basso Tirreno.

QUEL POMERIGGIO DEL 1969

Alle 16.37 del 12 dicembre 1969 la storia d’Italia cambia di colpo. Un ordigno esploso all’interno della Banca Nazionale dell’Agricoltura – a quell’ora gremita di contadini e lavoratori di umili origini provenienti dalla provincia alle prese con operazioni di cassa del fine settimana - a Piazza Fontana, a Milano, uccide 17 persone e ne ferisce quasi novanta. Lo stesso pomeriggio a Roma scoppiano altre tre bombe, una nel sottopassaggio della Banca Nazionale del Lavoro in via San Basilio, due sull’Altare della Patria: il bilancio sarà di 16 feriti. Una quinta bomba sarà trovata inesplosa a Milano, nei locali della Banca Commerciale di Piazza della Scala. “Un portavoce della polizia ha reso noto che le caldaie dell'impianto di riscaldamento dell'edificio, alla cui esplosione si era pensato in un primo tempo, sono state trovate integre. Il salone centrale della sede della Banca dell'agricoltura nella centralissima piazza Fontana è letteralmente saltato in aria”, batterono le agenzie di stampa in quel pomeriggio del 1969. La pista accidentale sarà presto abbandonata: da subito le indagini cercarono i colpevoli dell’attentato negli ambienti anarchici, individuando un primo colpevole nel ferroviere Giuseppe Pinelli, che morì tre giorni dopo cadendo dalla finestra dell’ufficio del commissario Calabresi.