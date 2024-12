Pinguini Tattici Nucleari: venerdì 6 dicembre arriva il nuovo album Hello World

I Pinguini Tattici Nucleari tornano venerdì 6 dicembre con il nuovo album “Hello World”. Si tratta di un viaggio di 15 brani che invita l’ascoltatore a lasciarsi sorprendere e sconvolgere, un percorso ricco di alti e bassi, emozioni, esperienze e profonde riflessioni. Un percorso musicale che offre una prospettiva personale e sentita sulla complessità del presente.

«Il momento del concerto è quello più importante, e l’album è pensato per essere suonato live», commenta Riccardo Zanotti, cantante della band. L’album è dunque un disco pieno di brani da cantare a squarciagola durante un live, arricchito da un’ironia fresca e leggera.

Come sempre, le parole utilizzate dai Pinguini Tattici Nucleari celano un significato profondo. Anche il titolo “Hello World” non fa eccezione e porta con sé un valore simbolico importante. "Hello", cioè un saluto, rappresenta l’azione, mentre "World", il mondo, è la platea: un modo per rivolgersi a tutti, senza alcuna discriminazione.

«Hello World è il nostro nuovo viaggio, e accoglieremo chiunque voglia unirsi a noi. È un percorso tortuoso, in cui a volte ci si deve adattare, ma promettiamo che ne varrà la pena: mettetevi scomodi», ha aggiunto Riccardo Zanotti.

I TEMI DELL’ALBUM

“Hello World” è un viaggio, un percorso, un’esperienza che affronta una vasta gamma di temi, tra cui uno particolarmente attuale: il femminicidio. Una canzone in particolare, Migliore, trae ispirazione proprio dagli odierni fatti di cronaca. Durante la conferenza stampa, la band ha approfondito l’argomento, e il cantante Riccardo Zanotti ha spiegato: «È una canzone che nasce da fatti di cronaca, in particolare femminicidi. L’arte non li ha mai analizzati negli ultimi anni. La canzone è un flusso di coscienza, non ha strofe e ritornelli perché nasce da un’urgenza, e quindi nella produzione non ha quasi nulla. Può aiutare a creare un dibattito intorno al tema, difficile ma importante».

Il nuovo album esplora temi diversi, mantenendo sempre il tratto distintivo della band: canzoni pop che si alternano a ballad più intime. Con lucidità e delicatezza, i Pinguini Tattici Nucleari affrontano alcune delle questioni cruciali della contemporaneità.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

I Pinguini Tattici Nucleari torneranno a esibirsi dal vivo nel loro tour negli stadi, già annunciato per il 2025, con nove appuntamenti imperdibili in diverse città d’Italia. In concomitanza con l’uscita dell’album, la band sarà anche protagonista di una serie di firmacopie, che li terranno impegnati dal 5 al 14 dicembre, offrendo ai fan l’opportunità di incontrarli da vicino e celebrare insieme questo nuovo capitolo musicale.

HELLO WORLD - TOUR STADI 2025

07 giugno 2025 - Reggio Emilia - RCF Arena (Campovolo)

10 giugno 2025 - Milano - STADIO SAN SIRO

11 giugno 2025 - Milano - STADIO SAN SIRO

14 giugno 2025 - Treviso - ARENA DELLA MARCA

17 giugno 2025 - Torino - STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO

21 giugno 2025 - Ancona - STADIO DEL CONERO

25 giugno 2025 - Firenze - VISARNO ARENA

28 giugno 2025 - Napoli - STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA

04 luglio 2025 - Roma - STADIO OLIMPICO