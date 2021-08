Plàcido Domingo all’Arena di Verona, in “Gala Domingo Opera Night”

Plàcido Domingo torna a Verona, per una serata speciale e un’unica imperdibile data, quella di domani. Nel Domingo Opera Night, dal suo debutto all’Arena 50 anni fa, il tenore, baritono e direttore d'orchestra spagnolo ripercorrerà la sua carriera stellare attraverso alcune delle interpretazioni che l’hanno reso famoso in tutto il mondo. Accompagnato dal soprano Maria Josè Siri e con la grande Orchestra e il Coro della Fondazione Arena; direttore d'orchestra Jordi Bernàcer e maestro del coro Vito Lombardi.

IL DEBUTTO IN ITALIA ALL’ARENA DI VERONA NEL 1969

La star mondiale Domingo ha cominciato il suo illustre percorso in Italia proprio all’Arena di Verona nell’estate 1969, con Turandot e Don Carlo, accanto ad altre leggende come Montserrat Caballé, Birgit Nilsson, Piero Cappuccilli e Fiorenza Cossotto in allestimenti favolosi. Da allora è seguita una carriera internazionale ai massimi livelli e tuttora inarrestabile, come tenore, baritono, direttore d’orchestra, general manager e mentore di giovani talenti. Gli spettacoli già in programma consolidano quindi il profondo legame tra l’Opera Festival dell’anfiteatro veronese e questo grande artista, a 50 anni dal suo debutto sul palcoscenico più grande del mondo.