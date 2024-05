Pompei: il Giro d’Italia incontra la storia

POMPEI OGGI

Istantanea: una piazza gremita, un palco rosa e la musica di RTL 102.5. Siamo a Pompei, dove ha preso il via la decima tappa del Giro. Da oggi si comincia la risalita dello Stivale, abbiamo toccato il punto più a sud del tracciato della corsa, e ora si scavalleranno gli Appennini e si correrà sul versante Adriatico, dalle coste dell’Abruzzo in direzione riviera romagnola. Una giornata estiva, in un paese che si muove, un po’ pigro, nella propria tranquilla quotidianità, buttando un occhio e un orecchio alla festa di piazza.

POMPEI IERI

Magari era un giorno simile, quello del 79 d.C., quando il Vesuvio si svegliò dal suo sonno ed esplose in una eruzione disastrosa, che cristallizzò in un momento qualsiasi un vivace centro dell’impero Romano. Per 1700 anni, tutta l’area coinvolta dalla fuoriuscita di lava cenere e lapilli restò bloccata sotto una spessa coltre di materiale solidificato. Solo nel XVIII secolo Carlo III di Spagna, re di Napoli, ordinò di iniziare gli scavi, intuendo che qualcosa di importante si celasse sotto quel mantello scuro. Gli scavi, dunque, durano da oltre 300 anni, ma ancora ci regalano sorprese, perché solo 2/3 del sito sono stati portati alla luce.