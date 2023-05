Ponte del 2 Giugno. Federalberghi, 15 milioni in viaggio, il 94% in Italia

PHOTO CREDIT: Fotogramma.it

Tre giorni da passare fuori casa, in viaggio, per oltre 15 milioni di persone, e secondo l’indagine di Federalberghi, per 9 turisti su 10 la località preferita di vacanza resterà proprio l’Italia. In testa c’è il mare, poi città d'arte e montagna, si spenderanno in media 454 euro e il giro d’affari si attesterà sopra i 6 miliardi di euro. Soddisfatta la ministra del Turismo, Daniela Santanchè. Di ripresa si può effettivamente parlare - spiega il presidente Bernabò Bocca - augurandosi che sia una forte leva per l'Emilia Romagna che, malgrado tutto, resterà aperta al turismo nel corso di questo ponte. Non si può tuttavia trascurare il 45% degli italiani che ha deciso di non partire per motivi economici. L’altra ricerca è dell’Università Cattolica e guarda al 2023 come all’anno del sorpasso sul 2019, con più di 200 milioni di presenze di viaggiatori tra italiani, europei e americani.

SANTANCHE', SODDISFATTA PERCHE' ITALIANI SCELGONO L'ITALIA

''Bene i dati del ponte del 2 giugno. Non solo per il giro d'affari e per i milioni di italiani in viaggio, ma per la continua riscoperta dell'Italia da parte degli italiani. Siamo la Nazione più bella del mondo e finalmente ne stiamo diventando sempre più consapevoli anche noi. E su questo spirito di orgoglio e di appartenenza che dobbiamo continuare a lavorare, soprattutto ora che l'Emilia-Romagna, più di altre località, ha bisogno di noi''. E' il Ministro del Turismo Daniela Santanchè a commentare i dati di Federalberghi sul ponte del 2 giugno.