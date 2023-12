Ponte dell'Immacolata, 7 milioni gli italiani in viaggio. Cresce la voglia di Natale, anche all'estero

IL CICLONE DELL'IMMACOLATA

Se la giornata di oggi regala sole quasi ovunque, sarà domani, Festa dell’Immacolata, a portare un breve ciclone sul nostro paese. Il tempo peggiorerà al Nordovest, con neve attesa anche a bassa quota in Piemonte e sulle colline liguri. Rovesci interesseranno la Toscana e la Sardegna, dov’è previsto il passaggio del vortice. Ma le nubi dureranno poco: già da sabato infatti un nuovo anticiclone porterà tempo più stabile.





AUMENTANO I SOGGIORNI ALL'ESTERO

Una buona notizia per i 7 milioni di italiani in viaggio per la festività e che trascorreranno, in media, almeno una notte in strutture ricettive e case in affitto breve, per un giro d’affari da 2,7 miliardi di euro. Un ponte che, nel 75% dei casi, non supera i 3 giorni, con 2 pernottamenti. Numeri tendenzialmente in linea con lo scorso anno secondo l’Osservatorio del Turismo di Confcommercio. Aumentano però i soggiorni all’estero (che passano dall'11% al 18%) scelti soprattutto da giovani, single, e da chi opta per una vacanza più lunga.





LE METE PREFERITE, CON L'ATMOSFERA NATALIZIA

Città d'arte, località di montagna e destinazioni della costa sono in cima alle scelte di chi parte. Bene anche i mercatini di Natale, ormai da tempo non più appannaggio esclusivo dell'arco alpino ma sempre più diffusi anche in molte aree del Centro-Sud - dalla Campania, all'Umbria al Lazio - che insieme a Lombardia e Piemonte costituiscono la top five delle regioni scelte per il viaggio. Anche chi sceglie l'estero è fortemente attratto dall'atmosfera pre-natalizia, cercata soprattutto in Francia, Germania, Austria e Regno Unito. Chi può sceglie New York. E non manca il fascino delle mete esotiche, tra Mar Rosso e Oceano Indiano.