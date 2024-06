Precipita un deltaplano, 2 morti in provincia di Pisa

Le vittime sono il pilota, Paolo Fagiolini, 59 anni, di Ponsacco, abituale frequentatore dell'aviosuperficie e deltaplanista molto esperto, e l'amico Riccardo Montanari, 41 anni di Bientina . L'incidente è avvenuto intorno alle 11.30. Dolore e sgomento tra gli amici e soci dell'aeroclub che non sanno spiegarsi come sia potuto accadere. Sull'incidente indagano i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, l'ipotesi più probabile è che il velivolo abbia avuto un improvviso guasto in volo che lo ha reso ingovernabile per poi schiantarsi al suolo a forte velocità senza lasciare scampo ai due occupanti. Per liberare i corpi incastrati nella cellula di pilotaggio è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Numerosi i testimoni della caduta che si sono accorti quasi subito dopo il decollo che qualcosa non andava. Quello di Fagiolini e Montanari avrebbe dovuto essere l'ultimo volo della mattinata. Secondo i responsabili dell'aviosuperficie e amici del pilota da anni le condizioni meteo erano buone e consentivano voli senza criticità. Immediata la richiesta dei soccorsi da parte dei testimoni che hanno chiesto anche l'attivazione dell'elicottero del 118 per poi annullarlo quando hanno capito che per i due occupanti del velivolo non c'era più nulla da fare. Il campo di volo Tuscany Flight è nato oltre vent'anni fa grazie all'opera di un gruppo di appassionati di cui faceva parte anche il pilota del deltaplano precipitato stamani: è un piccolo centro adatto solo per ultraleggeri che intendono effettuare brevi sorvoli dell'area. Non ci sono aree di rifornimento di carburante né servizi di ristoro tranne un piccolo bar che anche oggi avrebbe accolto a pranzo gli appassionati di questa specialità. Saranno le perizie tecniche sui resti del deltaplano distrutto, che verranno affidate dalla procura nei prossimi giorni, a chiarire quali siano state le cause dell'incidente.