Presentata a Milano la Stagione 2024/2025 della Fisi

Si è tenuta oggi presso l'Armani/Teatro la presentazione ufficiale della stagione sportiva invernale Fisi 2024/2025, presentata da Carlo Vanzini, a cui hanno partecipato alcuni atleti in rappresentanza delle varie discipline. Nella prestigiosa sede milanese gli sportivi hanno fatto il punto sul loro stato di preparazione e sulle ambizioni per la stagione alle porte. Sofia Goggia, in recupero dal grave infortunio subito lo scorso Gennaio, si è detta in netto recupero: "Devo dire che questo infortunio è stato molto pesante su tanti aspetti fisicamente, mentalmente ed emotivamente. Ho patito molto, soprattutto i primi mesi. Per due mesi ho pensato di essere morta. Però devo dire che già dall'operazione tutto è andato alla perfezione, forse anche meglio delle aspettative. A breve rimetterò gli sci, poi sarò in America l'11 novembre e vorrei rientrare a metà dicembre a Beaver Creek". Altra campionessa presente all'evento Federica Brignone, che ha ammesso: "Tre anni fa non avrei pensato di essere ancora qui oggi, ma le prossime olimimpiadi di Milano-Cortina mi hanno dato la motivazione per continuare. Ho deciso quindi di non pormi date di "scadenza". Quando non avrò più la motivazione per allenarmi al 100% smetterò". Il premio Fisi per l'atleta dell'anno 2024 è stato vinto da Lisa Vitozzi. La campionessa del biathlon si è aggiudicata l'ambito riconoscimento per l'atleta della Federazione Italiana che si è maggiormente distinto nella scorsa stagione di competizioni. La Vitozzi ha conquistato infatti la classifica generale di Coppa del Mondo, con quattro vittorie e sette podi complessivi, le classifiche nelle specialità individuale e pursuit, oltre al terzo posto nella graduatoria sprint. Inoltre, ai Mondiali di Nove Mesto, in Repubblica Ceca, ha vinto la medaglia d'oro nell'individuale e tre medaglie d'argento in mass start, staffetta singola mista e inseguimento.