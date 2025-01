Presentati il Giro d'Italia e il Giro Women, ecco il percorso. RTL 102.5 sarà presente in corsa

DALL'ALBANIA A ROMA

In totale saranno 4313 chilometri, spalmati su 21 tappe. Due le frazioni a cronometro, cinque gli arrivi in salita. 38 chilometri saranno sullo sterrato. Per la quindicesima volta il Giro d’Italia prenderà il via dall’estero, per il terzo anno consecutivo la corsa si concluderà a Roma. Il via verrà dato venerdì 9 maggio, traguardo finale domenica primo giugno. Il tracciato è stato presentato ieri sera a Roma, presso la sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica.

TRIBUNA VIP

Erano presenti molte figure istituzionali: tra gli altri il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, il ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il premier albanese Edi Rama. A fare gli onori di casa il presidente di RCS Urbano Cairo, l’amministratore delegato di RCS Sport Paolo Bellino e il direttore del Giro d’Italia Mauro Vegni. In sala c’era poi una folta rappresentanza del mondo del ciclismo, segnaliamo i grandi ex Vincenzo Nibali, Paolo Bettini, Alberto Contador, Ivan Basso, oltre al presidente della Federazione Ciclistica Cordiano Dagnoni.

SALITE, CRONOMETRO, STERRATI

La partenza e le prime tre tappe saranno in Albania, poi si ritornerà in Italia e si ripartirà dalla Puglia, risalendo lo stivale. Il profilo altimetrico promette una corsa già frizzante fin dai primi chilometri. Si farà tappa in città belle e iconiche, come Lecce Matera e Napoli. Il primo arrivo in salita sarà a Tagliacozzo, in Abruzzo. Da segnalare un tratto in sterrato per arrivare a Siena, il giorno prima della cronometro da Lucca a Pisa. Negli ultimi dieci giorni verranno affrontate le grandi montagne, prima in Veneto e Trentino, poi in Lombardia, infine in Valle d’Aosta e Piemonte. La cima Coppi sarà il Colle delle Finestre, alla penultima tappa che si concluderà al Sestriere.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Questo il dettaglio delle frazioni dell’edizione 1089 del Giro d’Italia:

Tappa 1 Durazzo-Tirana di 164 km. Tappa 2: cronometro con partenza e arrivo a Tirana, di 13,7 km. Tappa 3: Valona-Valona di 160 km. Tappa 4: Alberobello-Lecce di 187 km. Tappa 5: Ceglie Messapica- Matera di 144 km. Tappa 6: Potenza-Napoli di 226km. Tappa 7: Casteldisangro-Tagliacozzo di 168km. Tappa 8: Giulianova-Castelraimondo di 197 km. Tappa 9: Gubbio-Siena di 181 km. Tappa 10: cronometro Lucca-Pisa di 28,6 km. Tappa 11: Viareggio-Castelnovo ne' Monti di 185 km. Tappa 12: Modena-Viadana di 172 km. Tappa 13: Rovigo-Vicenza di 180 km. Tappa 14: Treviso-Nova Gorica/Gorizia di 186 km. Tappa 15: Fiume Veneto-Asiago di 214km. Tappa 16: Piazzola sul Brenta-San Valentino di 199 km. Tappa 17: San Michele all'Adige-Bormio di 154 km. Tappa 18: Morbegno-Cesano Maderno di 144 km. Tappa 19: Biella-Champoluc di 166 km. Tappa 20: Verrès-Sestrière, di 203 km. Tappa 21: con partenza e arrivo a Roma di 141 km.