Primi dieci giorni di ITA, cosa funziona e cosa no nella nuova compagnia aerea che ha sostituito Alitalia

L'EREDITA' DI ALITALIA

Gli aerei, per ora, sono quelli della vecchia Alitalia. Semplicemente è stato appiccicato di fianco al portellone anteriore un adesivo con la scritta “Operated by ITA”. I nuovi velivoli, quelli con la livrea azzurra, verranno consegnati alla compagnia a partire dal 2022. Il servizio è molto simile a quello del passato, quindi di buona qualità. Rispetto alla fase post pandemica, ora è tornato il servizio di bevande offerte a bordo, durante il volo vengono distribuite gratuitamente acqua, succhi di frutta, bibite. I prezzi sono un po’ più bassi rispetto al recente passato, ma non esiste una regola fissa: capita di trovare offerte molto vantaggiose, per esempio una andata e ritorno da Roma a Palermo a novembre costa 77 euro tutto compreso (prezzi più bassi delle low cost); ma se si prenota all’ultimo momento si rischia di pagare cifre piuttosto alte, per esempio per andare da Milano a Napoli nel prossimo week end non si scende sotto i 180 euro, ma a seconda dell’orario di partenza si possono spendere anche più di 300 euro. Come con Alitalia e quasi tutte le compagnie, la tariffa più bassa prevede solo un bagaglio a mano e non è molto flessibile.





PIU' VOLI, MA AEREI MENO PIENI

Il numero dei voli è aumentato rispetto alla fase pandemica, soprattutto all’aeroporto di Milano Linate: questo perché L’Unione Europea ha posto un aut aut a ITA: per conservare i preziosissimi slot ( cioè i diritti di decollo e atterraggio), questi devono essere utilizzati. Quindi la compagnia ha pianificato un numero di voli superiore all’attuale richiesta: la conseguenza è che spesso gli aerei non sono pieni ( specie sulla tratta Linate-Fiumicino, dove negli orari di punta c’è un volo ogni mezzora), ma la dirigenza ha fatto una scelta di prospettiva: perdere un po’ di soldi adesso, per non perdere slot che in un futuro a breve termine dovrebbero garantire un forte guadagno. ITA invece non vola più in Sardegna: i voli verso l’isola sono effettuati in regime di continuità territoriale e la gara se l’è aggiudicata la compagnia spagnola Volotea: che ha l’esclusiva per collegare Cagliari Olbia e Alghero con Roma Fiumicino e Milano Linate.