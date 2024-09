Processo Open Arms a Palermo, il pm chiede 6 anni di reclusione per Matteo Salvini

Il Procuratore aggiunto di Palermo Marzia Sabella ha chiesto sei anni di reclusione per Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per avere impedito, cinque anni fa, lo sbarco a Lampedusa, dalla nave della ong spagnola Open Arms, di 147 migranti soccorsi nel Mediterraneo. La richiesta è arriva al termine di una lunga requisitoria, durata sette ore. ”Le posizioni di Salvini diedero luogo a un caos istituzionale, il ministro aveva l’obbligo di indicare un porto sicuro il 14 agosto del 2019 e il diniego avvenne in totale spregio delle regole", hanno sostenuto i pm. Per l’accusa donne e bambini vennero trattenuti a bordo della Open Arms 19 giorni violando le convenzioni internazionali e i diritti dell’uomo vengono prima della difesa dei confini. Il leader della Lega, assente, all’epoca titolare del Viminale, ha commentato: "Rischio il carcere per avere mantenuto la parola data agli elettori”.





Parla il legale di Salvini

"Il punto è che basta esaminare gli atti e non fare ipotesi e teoremi per rendersi conto che durante tutto il processo è stata attestata la correttezza dell'operato di Salvini, la massima attenzione alla salute dei migranti e questo ritardo è minimo rispetto a quello che si registra quotidianamente, quando devono sbarcare i migranti". Così l'avvocata Giulia Bongiorno, alla fine dell'udienza dopo la richiesta dei pm a 6 anni di carcere.