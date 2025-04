Esplosione a Roma, è morto il turista travolto dal crollo di una palazzina a Monteverde

È morto Grant Peterson, il cinquataquattrenne scozzese travolto dal crollo di una palazzina a Roma lo scorso 23 marzo. È stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Sant’Eugenio con ustioni sul 70% del corpo. Il turista si trovava in vacanza a Roma da diversi giorni e alloggiava proprio nel B&B di Via Vitellia dove è avvenuto il grave incidente.

I pubblici ministeri di Roma, coordinati dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, stanno attualmente indagando per omicidio colposo e disastro colposo. Gli inquirenti hanno anche ordinato l'autopsia sul corpo del turista, ricoverato in gravi condizioni a causa delle ferite riportate a seguito dell'esplosione.

La Procura ha incaricato un ingegnere per una consulenza tecnica e l’area resta sotto sequestro. Si cercano ancora possibili inneschi o bombole del gas sepolte sotto le macerie.





GLI ULTIMI POST SOCIAL DI PETERSON

Grant Peterson aveva condiviso su Facebook una serie di foto che documentavano la sua visita a Roma, descrivendo la città come un sogno che si stava finalmente realizzando. Il 18 marzo, emozionato per aver visto il Pantheon, scriveva di essere felice di aver realizzato un desiderio di lunga data. Il 17 marzo, giorno del suo arrivo nella capitale, aveva scherzato sulla sua permanenza, dicendo che sarebbe stata una buona settimana se non fosse stato "ucciso in qualche modo", aggiungendo che, essendo solo, avrebbe cambiato posto ogni giorno.

Poche ore prima del tragico incidente che gli è costato la vita, Peterson aveva condiviso altre immagini, tra cui quella di un Bed and Breakfast che aveva prenotato, un alloggio dall’atmosfera antica e curato nei minimi dettagli. La struttura, recentemente inaugurata, era stata abitata da Roberto Saviano e sembrava aver accolto Paterson come uno dei primi clienti.

Nel corso della sua permanenza, Peterson, descritto come una persona semplice e di bell'aspetto, aveva aggiornato il suo profilo con momenti di puro entusiasmo per il viaggio. Sotto una foto scattata a piazza San Pietro, un amico gli aveva chiesto se si stesse divertendo e lui aveva risposto che stava amando quei giorni, nonostante la stanchezza. Aveva anche condiviso pensieri sui Fori Imperiali e sul Colosseo, dove aveva trascorso ore a esplorare prima di tornare in Scozia.