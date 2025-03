Maltempo Toscana, il ministro Musumeci sta firmando la mobilitazione nazionale

Musumeci sta firmando mobilitazione nazionale. La notizia arriva da un lancio Ansa."Abbiamo appena terminato l'incontro con il dipartimento nazionale di Protezione civile e appreso che il ministro Musumeci sta firmando la mobilitazione nazionale, come richiesto dal presidente Giani. Questo passaggio consentirà di attivare tutte le risorse nazionali, uomini e mezzi, necessari per gestire al meglio il soccorso alla popolazione e il ritorno a condizioni di normalità", dice l'assessore regionale alla Protezione civile, Monia Monni. "Il sistema regionale di Protezione civile è già pienamente operativo - aggiunge - ma il supporto nazionale sarà fondamentale per garantire interventi tempestivi e coordinati".

PREOCCUPA LA PIENA DELL'ARNO

Spaventa il livello di piena dell'Arno, che attraversa Firenze. Come fa sapere l'Adnkonos, "il livello del fiume, gonfiato dalle precipitazioni incessanti, aumenta: la situazione viene documentata dai numerosi video che vengono pubblicati in tempo reale sui social".

Il passaggio del picco di piena dell'Arno da Pisa è previsto tra le ore 17 e le ore 19 di oggi. Lo ha annunciato il sindaco di Pisa, Michele Conti spiegando che "la situazione dell'Arno è monitorata attentamente. Sono state predisposte tutte le procedure previste, come il montaggio dei panconcelli sui lungarni cittadini. Il nostro sistema di protezione civile sta lavorando intensamente".

LA SITUAZIONE MALTEMPO IN TOSCANA

La Toscana è nella morsa del maltempo. E' stata prolungata l'allerta arancione in tutta la provincia di Lucca, prolungata fino alle ore 14 di sabato 15 marzo. Fino alla stessa ora, per i Comuni della zona A4 Valdarno Inferiore (Altopascio, Capannori, Montecarlo e Porcari) diramata invece allerta rossa con innalzamentodel rischio idraulico del reticolo principale.

Dopo l'incontro della serata di ieri con tutti i sindaci, il prefetto d'intesa col Presidente della Provincia - ha istituito questa mattina il Centro Coordinamento Soccorsi (Ccs) ed è stata attivata la Sala Operativa Provinciale Integrata. Nei quattro comuni interessati dall'allerta rossa sono inoltre stati attivati i Centri Operativi Comunali (Coc).

La criticità più rilevante in atto sul territorio provinciale è la frana avvenuta nella notte sulla Sr 445 della Garfagnana tra il Ponte di Calavorno e il Ponte sul Torrente Fegana, tra i comuni di Coreglia Antelminelli e Bagni di Lucca, che ha determinato l'interruzione della viabilità.

In considerazione della contemporanea chiusura per frana della Ss 12 del Brennero in località Tana a Termini, al confine con la provincia di Pistoia, e dell'interruzione della stessa statale per i lavori programmati attualmente in corso in località Ponte del Diavolo, risultano al momento difficoltosi i collegamenti con l'abitato di Bagni di Lucca, dove per tale ragione l'Asl ha tempestivamente distaccato personale medico per gestire eventuali urgenze sanitarie

