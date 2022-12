Qatar 2022, Messi protagonista, l'Argentina batte l'Australia e vola ai quarti, affronterà l'Olanda

ARGENTINA-MESSICO 2-1

La copertina è tutta per Lionel Messi. Ha giocato la partita numero mille da professionista e ha segnato il nono gol ai mondiali con la maglia dell’Argentina, superando in questa classifica Diego Armando Maradona. Per emulare il Pibe de Oro dovrà continuare a essere decisivo anche nei prossimi appuntamenti in questo mondiale. Intanto è stato il protagonista della vittoria di misura sull’Australia: è stato proprio Lionel Messi a sbloccare al trentacinquesimo del primo tempo una partita scorbutica, perché gli australiani hanno concesso poco spazio ne pochissime occasioni. E’ la sua prima rete in una partita a eliminazione diretta, fin qui aveva segnato soltanto nei gironi. Al dodicesimo della ripresa è arrivato il raddoppio di Alvarez, pronto a sfruttare una grave indecisione del portiere Ryan. Poco dopo la mezzora della ripresa l’episodio che ha riaperto la partita: un tiro di Goodwin deviato nella propria porta da Enzo Fernandez ha ridato fiato all’Australia. Che nel finale ha cercato di raggiungere il pareggio, l’occasione importante l’ha avuta all’ultimo secondo il giovane Kuol, decisivo l’intervento del portiere Darmian Martinez, che ha salvato il risultato. In precedenza Lautaro in contropiede aveva sprecato tre occasioni, una clamorosa. A Buenos Aires è scattata la festa, venerdì ci sarà il quarto di finale tra Argentina e Olanda.





OLANDA-USA 3-1

Luis Van Gaal con i suoi 71 anni è il commissario tecnico più “esperto” del mondiale; soprattutto è una vecchia volpe. La sua Olanda è partita in sordina, non ha mai conquistato titoloni, intanto è a due sole partite dalla finale. Gli Stati Uniti hanno giocato una partita onesta, hanno confermato che il movimento negli Stati Uniti ha fatto passi in avanti e non sono nemmeno stati fortunatissimi. Il successo dell’Olanda comunque è stato meritato. In vantaggio abbastanza in fretta, con il gol di Depay al decimo minuto, gli orange hanno amministrato senza troppi affanni e appena prima del finale hanno piazzato il raddoppio: gol di Blind. Nel secondo tempo i ragazzi di Van Gaal hanno forse pensato di aver già vinto e hanno un po’ allentato la tensione, ci sono state alcune distrazioni difensive e quasi inevitabilmente è arrivato il gol di Wright, che ha segnato con una traiettoria strana e forse involontaria. Proprio mentre la partita iniziava a farsi insidiosa, l’interista Dumfries ha tolto le castagne dal fuoco e – dimenticato dalla difesa americana- ha segnato il gol del 3-1.