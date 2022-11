Qatar 2022, Messi sblocca l'Argentina, battuto il Messico; Mbappè porta la Francia agli ottavi

ARGENTINA-MESSICO 2-0



L'Argentina è ancora viva. Ha preso una bella boccata d'ossigeno, quando tutto sembrava difficile. Dopo oltre un'ora di partita contro il Messico erano emerse soltanto le difficoltà della nazionale Albiceleste, quasi mai pericolosa. Messi, come gli altri compagni, non era riuscito a incidere. Ma ecco il minuto della svolta: il 19esimo del secondo tempo, quando la Pulce ha recuperato un pallone al limite dell'aria e lo ha scagliato con un preciso rasoterra nell'angolino basso alla sinistra di Ochoa. A quel punto si è rotto l'incantesimo, e l'Argentina a capito di avere un futuro in questo mondiale. Il Messico non ha saputo reagire, sono stati anzi i giocatori di Scaloni ad arrivare al raddoppio: a due minuti dal 90esimo grande gol del giovane Enzo Fernandez, che ha fatto partire la festa a Buenos Aires e in tutta l'Argentina. Ora, per non correre rischi, la nazionale di Scaloni dovrà battere anche la Polonia, ma forse il vento è cambiato. Il Messico invece è a forte rischio eliminazione





FRANCIA-DANIMARCA 2-1

La Francia è la prima qualificata agli ottavi di finale del mondiale. La nazionale campione del mondo taglia il traguardo con un turno d’anticipo grazie alla vittoria di misura sulla Danimarca. L’artefice è Kilian Mbappè, autore della doppietta decisiva. E’ – insieme a Pelè- l’unico calciatore ad aver segnato 7 gol al mondiale prima di aver compiuto 24 anni. E presto avrà l’occasione di superare il mito brasiliano. La partita con i danesi non è stata semplice: primo tempo tattico e bloccato, più frizzante la ripresa: Mbappè ha sbloccato al 16esimo dopo un triangolo con Theo Hernandez; poco dopo Cristensen di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo ha approfittato della staticità della difesa francese e ha pareggiato; a 4 minuti dal novantesimo Mbappè – sul filo del fuorigioco- ha spinto in rete un bell’assist di Griezmann. Deshamps festeggia la qualificazione anticipata, la Danimarca per andare avanti dovrà battere l’Australia.









POLONIA-ARABIA SAUDITA 2-0

I polacchi sono tornati in corsa, Lewandovsky si è sbloccato e ha finalmente segnato un gol ai mondiali. I sauditi non sono riusciti a ripetere l’exploit del debutto contro l’Argentina, ma teoricamente restano ancora in lizza per la qualificazione agli ottavi. E’ stato il napoletano Piotr Zelenslky a sbloccare la partita nel primo tempo, alla prima vera occasione creata dai polacchi. Appena prima dell’intervallo l’Arabia Saudita ha avuto la grande occasione, ma Al Dawsari si è fatto parare un rigore da Szczesny; il portiere della Juventus è stato protagonista di altri due interventi decisivi all’inizio del secondo tempo. Nella ripresa è poi arrivato il raddoppio di Lewandowksy, legittimato da un palo colpito dallo stesso attaccante del Barcellona e da una traversa centrata da Milik.