Qatar 2022, storica semifinale per il Marocco, battuto il Portogallo: la Francia vince contro una bella Inghilterra

MAROCCO-PORTOGALLO 1-0

Il Marocco sta scrivendo la storia. E’ la prima squadra africana a qualificarsi per la semifinale del mondiale. La favola non si ferma. Questa squadra, partita a fari spenti, ha subìto un solo gol in cinque partite del mondiale, è arrivata prima in un girone che comprendeva anche Croazia e Belgio. Poi ha eliminato Spagna e Portogallo. Ha mostrato brillantezza ma anche capacità di difendersi e soffrire. Il Portogallo si è svegliato tardi, ha sprecato le poche occasioni create e ora torna a casa. Cristiano Ronaldo è uscito dal campo in lacrime: ha eguagliato il record del kuwaitiano Bader al Mutawa con 196 presenze in nazionale, ma questa non può essere una consolazione: la sua uscita di scena dal mondiali non è stata all’altezZa della carriera. Nel primo tempo il Marocco ha giocato meglio e ha raccolto i frutti al quarantaduesimo: gol di testa En Nesry, favorito però da un vistoso errore in uscita del portiere portoghese Diogo Costa. Come spesso capita nel calcio, poco prima era stata la nazionale lusitana a sfiorare il vantaggio, con la traversa colpita da Bruno Fernendes con un gran tiro al volo dalla fascia destra. Pochi minuti dopo l’inizio della ripresa, Fernando Santos si è affidato a Cristiano Ronaldo, che è anche oggi era stato lasciato in panchina. Con il passare dei minuti il Portogallo ha assediato l’area marocchina, tra gli altri è entrato anche Leao, ma le palle gol sono state poche: a otto minuti dal novantesimo parata miracolosa di Bounou su un tiro a giro di Joao Felix. Intensi i minuti finali: occasionissima divorata di testa da Pepe, poco dopo Abu Khal non ha sfruttato un contropiede solitario. Alla fine è scoppiata la grande festa dei giocatori marocchini, inginocchiati davanti al loro pubblico in estasi.